تأجيل إطلاق الصاروخ الأمريكي الجديد إلى 8 يناير

تم تأجيل الإطلاق المرتقب للصاروخ الأمريكي الجديد، فولكان سنتور، من ليلة عيد الميلاد إلى 8 يناير، وفقًا لشركة United Launch Alliance (ULA)، الشركة التي تقف وراء تطوير الصاروخ. في حين أن العوائق الفنية تسببت في التأخير، أعرب توري برونو، الرئيس التنفيذي لشركة ULA، عن ثقته في التدريبات الأخيرة على منصة الإطلاق.

أحد أهم جوانب هذا الإطلاق هو مركبة الهبوط القمرية الخاصة التي سيحملها فولكان سنتور. تم تطوير مركبة الهبوط هذه من قبل شركة Astrobotic الناشئة، ولديها القدرة على أن تصبح أول مركبة خاصة تهبط على سطح القمر، وكذلك أول روبوت أمريكي يهبط منذ انتهاء برنامج أبولو في عام 1972. ووصف برونو هذه المهمة بأنها خطوة حاسمة نحو العودة إلى القمر بحضور بشري في النهاية.

يعد إدراج الحمولة وحدها إنجازًا جديرًا بالملاحظة، ولكن حقيقة أن هذه الحمولة ستصل إلى سطح القمر هي أمر أكثر استثنائية. وشدد برونو على أهمية هذا الإنجاز والثقة التي يتمتعون بها في تصميم الصاروخ.

سيتم الإطلاق المرتقب، المسمى Cert-1، في قاعدة الإطلاق كيب كانافيرال في فلوريدا، الخاضعة لسلطة قوة الفضاء الأمريكية. ومع ذلك، نظرًا لبعض المشكلات الروتينية في النظام الأرضي التي تم تحديدها خلال التدريبات الأخيرة، لم تعد الرحلة عشية عيد الميلاد ممكنة. تم تحديد نافذة الإطلاق الجديدة في 8 يناير.

بالإضافة إلى مركبة الهبوط على سطح القمر، سيحمل فولكان سنتور أيضًا بقايا جثث العديد من الأفراد المرتبطين بسلسلة "Star Trek" المحبوبة، بما في ذلك مبتكرها جين رودينبيري والممثلة نيشيل نيكولز، التي جسدت شخصية أوهورا الشهيرة. علاوة على ذلك، سيتم أيضًا أخذ عينة من الحمض النووي الخاص ببرونو إلى الفضاء، مما يضيف لمسة شخصية إلى هذه المهمة الرائدة.

Vulcan Centaur هو خليفة ULA لصواريخ Atlas V وDelta IV، وهو مصمم خصيصًا لنقل حمولات تصل إلى 27.2 طنًا متريًا إلى مدار منخفض. وتضعه هذه القدرة على قدم المساواة مع SpaceX Falcon 9، مما يسلط الضوء على القدرة التنافسية والإمكانات التي يتمتع بها هذا الصاروخ الأمريكي الثوري الجديد.