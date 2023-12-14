تأخر إطلاق صاروخ أمريكي جديد بسبب مشاكل فنية

في إعلان صدر مؤخراً، كشفت الشركة المسؤولة عن تطوير الصاروخ الأمريكي الجديد، فولكان سينتور، عن تأجيل إطلاقه الأول من 24 ديسمبر/كانون الأول إلى 8 يناير/كانون الثاني. وكان التأجيل نتيجة لعقبات فنية حدثت في اللحظة الأخيرة. على الرغم من التأخير، أعرب توري برونو، الرئيس التنفيذي لشركة United Launch Alliance، عن ثقته في تصميم الصاروخ وسلط الضوء على تجربة ناجحة على منصة الإطلاق.

الهدف الأساسي لهذه المهمة، المسماة Cert-1، هو حمل مركبة هبوط خاصة على سطح القمر طورتها شركة Astrobotic الناشئة. وفي حالة نجاحها، ستكون أول مركبة خاصة تهبط على سطح القمر وأول روبوت أمريكي يهبط على سطح القمر منذ اختتام برنامج أبولو في عام 1972. وشدد برونو على أهمية هذه المهمة، مشيرًا إلى أنها الخطوة الأولى نحو العودة إلى القمر، في نهاية المطاف بحضور بشري.

بالإضافة إلى مركبة الهبوط على سطح القمر، ستقوم سفينة فولكان سنتور بنقل البقايا المحترقة للعديد من الأفراد المرتبطين بسلسلة "Star Trek" الشهيرة، بما في ذلك المبدع جين رودينبيري وعضو فريق التمثيل نيشيل نيكولز. ستتضمن هذه الحمولة الرائعة أيضًا عينة من الحمض النووي لبرونو، حيث عبر بطريقة فكاهية عن حماسته للذهاب إلى الفضاء مع شخصيات "Star Trek".

يهدف Vulcan Centaur إلى استبدال صواريخ Atlas V وDelta IV التابعة لشركة United Launch Alliance. وقد تم تصميمه لحمل حمولات يصل وزنها إلى 27.2 طنًا متريًا إلى مدار منخفض، على غرار قدرات صاروخ SpaceX's Falcon 9.

في حين أن التأخير قد يكون مخيبا للآمال، فإن ضمان جاهزية الصاروخ ومعالجة أي مشاكل فنية أمر بالغ الأهمية لنجاح المهمة. تحمل عملية الإطلاق المعاد جدولتها في 8 يناير الكثير من الترقب، حيث يتخذ فولكان سنتور خطواته الأولى نحو تطوير استكشاف الفضاء وربما إعادة تشكيل مستقبلنا على القمر.