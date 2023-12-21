تهدف شركة Privateer إلى تقليل الفوضى الفضائية وتعزيز التعاون مع وحدة Pono

من المقرر أن تقوم شركة برايفاتير، وهي شركة فضائية ناشئة شارك في تأسيسها ستيف وزنياك، بإجراء اختبارات مدارية لوحدتها المدارية المبتكرة لمشاركة الركوب، بونو. وتهدف الوحدة، التي تم إطلاقها على صاروخ SpaceX Falcon 9، إلى معالجة مشكلة زيادة فوضى الأقمار الصناعية حول الأرض وتعزيز التعاون بين مستخدمي الفضاء.

وأكد كبير العلماء والباحث في استدامة الفضاء في شركة برايفتير، موريبا جاه، على ضرورة تقليل الأقمار الصناعية ذات الاستخدام الواحد والانتقال نحو الاقتصاد الدائري في الفضاء. ومن خلال استلهامه مفهوم مشاركة الرحلات، يتصور جاه مستقبلًا تصبح فيه مشاركة الأقمار الصناعية الخيار المفضل للباحثين في مجال بيانات الفضاء. سيسمح هذا النهج لعدة مستخدمين بالاستفادة من الأصول المشتركة دون الحاجة إلى إطلاق أقمار صناعية بشكل فردي.

مع إطلاق Pono كجزء من مهمة تديرها شركة D-Orbit الإيطالية الناشئة، تثبت شركة Privateer التزامها بممارسة ما تدعو إليه. سيتم تنفيذ جميع مهام بونو المستقبلية بالتعاون مع مشغلي الأقمار الصناعية الآخرين لتقليل عدد الأجسام الجديدة في الفضاء.

تعد مسألة الحطام المداري والعدد المتزايد من الأقمار الصناعية العاملة مصدر قلق مشترك بين العديد من خبراء استدامة الفضاء. ومع وجود أكثر من 6,800 قمر صناعي عامل وآلاف القطع من الحطام الفضائي التي تدور حول الكوكب، قد تصبح الاصطدامات أمرًا شائعًا قريبًا إذا لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة. ومن المتوقع أن تؤدي الأبراج الضخمة مثل Starlink وProject Kuiper إلى تفاقم هذه المشكلة.

بالإضافة إلى تسهيل مشاركة الأقمار الصناعية، يخدم بونو غرضًا آخر وهو تعزيز استدامة العمليات المدارية. تقوم الوحدة بجمع بيانات حول حركة المرور المدارية، والتي تخطط شركة Privateer لاستخدامها لتطوير تطبيق تفاعلي يسمى Wayfinder. ويهدف هذا التطبيق إلى توفير رؤية شاملة للفضاء، على غرار خرائط جوجل، من خلال دمج البيانات من كوكبة بونو المستقبلية وغيرها من المصادر.

يتصور Privateer كوكبة كاملة من Ponos، مع خطط لإطلاق وحدة ثانية في عام 2024. ومن المتوقع أن يجد Pono، المجهز بحاسوب قوي قادر على تشغيل الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي المعقدة، تطبيقات في سوق مراقبة الأرض. وسيوفر للمستخدمين القدرة على معالجة الصور في المدار، مما يقلل الحاجة إلى نقل مجموعات كبيرة من البيانات إلى الأرض.

علاوة على ذلك، يجري تطوير أجهزة الكمبيوتر الموجودة على متن بونو لتقييم مخاطر الاصطدامات المدارية وإجراء مناورات التجنب بشكل مستقل. تخطط شركة Privateer لتقديم النموذج التجاري لـ Pono لمشغلي الأقمار الصناعية المهتمين، مما يوفر تتبعًا محسنًا وإمكانية المهام وتجنب الاقتران، إلى جانب توصيل البيانات بشكل سلس إلى الأسواق الجديدة.

ومن خلال التركيز على الحد من الفوضى الفضائية وتعزيز التعاون، تمثل وحدة بونو الخاصة بشركة Privateer خطوة مبتكرة نحو نهج أكثر استدامة ووعيًا بالموارد لاستكشاف الفضاء ونشر الأقمار الصناعية.