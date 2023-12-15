تستعد شركة SpaceX لإطلاق أقمار Starlink الصناعية الرائدة

من المقرر أن تصنع SpaceX التاريخ الليلة مع إطلاق أول أقمار Starlink الخلوية. وتخطط الشركة لإرسال ما مجموعه 21 قمرًا صناعيًا إلى المدار، ستة منها سيتم تجهيزها لتوفير اتصال البيانات للهواتف الذكية غير المعدلة على الأرض، مما يتيح الوصول إلى إمكانات الرسائل النصية والمكالمات والتصفح العالمية السلسة. يمثل هذا الإطلاق الرائد خطوة مهمة نحو تحقيق هدف SpaceX المتمثل في إحداث ثورة في الاتصال بشبكات الهاتف المحمول.

منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) مؤخرًا تصريحًا لشركة SpaceX لبدء نشر أقمار Direct to Cell Starlink في مدار الأرض، يليه تصريح مؤقت لاختبار نظام Starlink الخلوي في 25 موقعًا عبر الولايات المتحدة. خلال فترة الاختبار التي تبلغ 180 يومًا، ستنقل SpaceX البيانات من الأقمار الصناعية إلى 2,000 جهاز اختبار على الأرض، باستخدام الطيف المرخص من T-Mobile.

تتصور SpaceX أن أقمار Starlink من الجيل التالي تعمل كأبراج خلوية تدور حول الأرض، مما يتيح اتصالًا واسع النطاق يمتد إلى ما وراء الكتل الأرضية إلى البحيرات والمياه الساحلية. وتخطط الشركة لإطلاق ما يقرب من 840 قمرًا صناعيًا قادرًا على الاتصال المباشر بالخلية خلال الأشهر الستة المقبلة، بهدف تقديم الخدمة التجارية بحلول عام 2024.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال SpaceX تنتظر الموافقة الكاملة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لتقديم الخدمة التجارية. أثارت الشركات المنافسة مخاوف بشأن التداخل اللاسلكي المحتمل الناجم عن نظام Starlink الخلوي. ومع ذلك، تظل SpaceX ملتزمة بحل هذه المخاوف وتقديم شبكة خلوية متطورة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

من المقرر أن يتم الإطلاق في الساعة 9:19 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ من كاليفورنيا، مع توفر نافذة احتياطية غدًا في الساعة 12:37 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ إذا لزم الأمر. وبينما ينتظر المتفرجون بفارغ الصبر هذا الحدث المهم، فإن تتويجا لسنوات من البحث والتطوير سيقربنا قريبا من مستقبل من الاتصال والتواصل لا مثيل له.