تواجه SpaceX تأخيرات في إطلاق Falcon Heavy وFalcon 9

قررت شركة SpaceX تأجيل إطلاق صاروخها Falcon Heavy بسبب الحاجة إلى "فحص الأنظمة". وكانت الشركة قد خططت في البداية لإطلاق الصاروخ يوم الأحد لكنها اضطرت إلى تأجيله بسبب الظروف الجوية السيئة. ثم قاموا بعد ذلك بإلغاء محاولة ليلة الاثنين بسبب "مشكلة في الجانب الأرضي". تمت إعادة جدولة الإطلاق ليوم الأربعاء، ولكن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ألغت شركة SpaceX هذه الخطط أيضًا.

صرحت الشركة: "نحن نتوقف عن إطلاق Falcon Heavy غدًا لـ USSF-52 لإجراء فحوصات إضافية للنظام. تظل الحمولة سليمة بينما تعمل الفرق على تحقيق أفضل فرصة إطلاق تالية. نحن أيضًا نراقب الطقس وسنعلن عن تاريخ الإطلاق الجديد بمجرد تأكيده مع النطاق.

تم إعداد إطلاق Falcon Heavy ليحمل المكوك الصغير السري التابع لقوة الفضاء، مركبة الاختبار المدارية X-37B، في رحلته السابعة إلى المدار. وكانت الطائرة X-37B تقوم برحلات أطول بشكل متزايد، حيث أمضت مهمتها السابقة ما يقرب من 909 يومًا في الفضاء.

بالإضافة إلى تأخير Falcon Heavy، قامت SpaceX أيضًا بتأجيل إطلاق Falcon 9 بسبب سوء الأحوال الجوية. كان من المقرر إطلاق الصاروخ فالكون 9 من مجمع الإطلاق الفضائي 40 التابع لمحطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في مهمة ستارلينك. ولم يتم الإعلان عن تاريخ إطلاق جديد لهذه المهمة.

بمجرد إطلاقهما، سيساهم كل من صاروخي Falcon Heavy وFalcon 9 في العدد القياسي لعمليات الإطلاق من ساحل الفضاء هذا العام. من بين 70 عملية إطلاق مخطط لها هذا العام، تم تنفيذ جميعها باستثناء أربعة بواسطة SpaceX.

ومن الجدير بالذكر أن شركة United Launch Alliance (ULA)، المنافس لشركة SpaceX، كانت قد خططت أيضًا لإطلاق صاروخها الجديد Vulcan Centaur قبل نهاية العام. ومع ذلك، فقد شهدت بروفة الصاروخ تأخيرات، وتتطلع ULA الآن إلى نافذة إطلاق محتملة تفتح في 8 يناير 2024.

على الرغم من التأخير، تظل SpaceX وULA ملتزمتين بجداول الإطلاق الطموحة وتعملان بجد لضمان نجاح المهام والمساهمة في نهاية المطاف في تقدم استكشاف الفضاء.