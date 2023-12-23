تسجل SpaceX رقمًا قياسيًا جديدًا في إعادة استخدام الصواريخ لنشر القمر الصناعي Starlink

في إنجاز رائد، توشك شركة SpaceX على تحطيم سجلها الخاص في إعادة استخدام الصواريخ. الليلة، من المقرر أن يطلق صاروخ Falcon 9 23 قمرًا صناعيًا للإنترنت Starlink من SpaceX من محطة Cape Canaveral Space Force في فلوريدا. يمثل هذا الإطلاق التاسع عشر لهذه المرحلة الأولى المحددة من Falcon 19، مما يشكل علامة فارقة جديدة في مجال إعادة الاستخدام للشركة.

لمشاهدة هذا الحدث الضخم، يمكن للمشاهدين متابعة حساب SpaceX على X (المعروف سابقًا باسم Twitter). ستبدأ التغطية المباشرة قبل خمس دقائق تقريبًا من نافذة الإطلاق، والتي تفتح عند الساعة 11:00 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0400 بتوقيت جرينتش يوم 23 ديسمبر).

على افتراض أن كل شيء يسير وفقًا للخطة، فإن المرحلة الأولى من Falcon 9 ستعود منتصرة إلى الأرض الليلة، مسجلة هبوطها الناجح التاسع عشر. وستكون السفينة بدون طيار "Just Read the Instructions"، المتمركزة في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا، هي السفينة التي تهبط فيها المرحلة الأولى بعد حوالي 19 دقيقة من الإقلاع.

وفي الوقت نفسه، ستواصل المرحلة العليا من صاروخ Falcon 9 مهمتها، حيث ستحمل 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink إلى مدار أرضي منخفض (LEO). وبعد حوالي 65.5 دقيقة من الإقلاع، سيتم نشر المركبة الفضائية في مواقعها المحددة.

تعد إمكانية إعادة استخدام الصواريخ جانبًا حيويًا من رؤية SpaceX الطموحة، التي يقودها مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، إيلون ماسك، لتسهيل استعمار المريخ وتحقيق إنجازات استكشافية غير عادية أخرى. من خلال تقليل تكلفة رحلات الفضاء وزيادة إيقاعها، يهدف ماسك إلى إحداث ثورة في إمكانيات السفر البشري إلى الفضاء.

يُشار إلى أن هذا الإنجاز القياسي يتفوق على الرقم السابق الذي حققته شركة SpaceX بـ 18 رحلة لصاروخ Falcon 9، والذي تم إنشاؤه قبل شهر واحد فقط. مع وجود أكثر من 90 مهمة مدارية تحت حزامها بالفعل في عام 2023، تواصل SpaceX تحقيق خطوات كبيرة في تطوير كوكبة Starlink الضخمة ذات النطاق العريض، والتي تشغل حاليًا ما يقرب من 5,200 قمر صناعي.