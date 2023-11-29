يلاحظ علماء الفلك تزايد وتيرة الشفق القطبي الناجم عن صاروخ SpaceX في الغلاف الجوي العلوي للأرض

استحوذت ظاهرة حديثة على انتباه المشاهدين وعلماء الفلك على حد سواء، حيث أعقب إطلاق صواريخ SpaceX توهجات مذهلة تشبه الشفق القطبي في السماء. في حين أن مثل هذه التوهجات قد تمت ملاحظتها منذ سنوات وأنها ناجمة عن التفاعل بين عادم الصواريخ والغلاف الأيوني، إلا أن الخبراء يقترحون الآن أن هذه الأحداث تحدث بشكل متكرر أكثر.

وبحسب ستيفن هاميل، عالم الفلك في مرصد ماكدونالد، فإن عدد التوهجات السماوية التي يتم رصدها شهريا ارتفع إلى “2 إلى 5”. يمكن أن تستمر هذه التوهجات، المرئية بالعين المجردة، في أي مكان من بضع ثوانٍ إلى عدة دقائق. وكانت تعتبر في السابق نادرة، ولكنها أصبحت أكثر شيوعًا بسبب ارتفاع عمليات إطلاق الصواريخ.

ويكمن سبب هذه الظواهر الساطعة في المراحل الثانية للصواريخ أثناء احتراقها أثناء العودة. وعندما يخترق العادم الغلاف الجوي، فإنه يترك وراءه توهجًا أحمر مميزًا. في الواقع، وجدت دراسة أجريت في عام 2018 أن عمود عادم SpaceX Falcon 9 قد أحدث ثقبًا هائلًا في طبقة الأيونوسفير، مما أثر على أنظمة تحديد المواقع العالمي (GPS) وربما يؤثر على عمليات الرصد الفلكية.

ولا تزال الآثار الدقيقة لهذه التوهجات على البحث العلمي قيد الدراسة. في حين أن أقمار ستارلينك الصناعية هي مشكلة معروفة، حيث أن تأثيرها على علم الفلك قيد التدقيق، فإن العدد المتزايد من عمليات إطلاق الصواريخ يجذب الاهتمام. بينما نبحر في مجال رحلات الفضاء المتوسع، من المهم تقييم ومعالجة العواقب المحتملة لهذه الأنشطة على سماء كوكبنا.

أصبحت حماية السماء ليلاً مصدر قلق كبير، حيث يؤدي التلوث الضوئي وتراكم المعادن من الصواريخ والأقمار الصناعية إلى تلويث طبقة الستراتوسفير للأرض. وتعمل شركة SpaceX، الشركة المسؤولة عن عمليات إطلاق الصواريخ هذه وكوكبة الأقمار الصناعية Starlink، على تخفيف تأثيرها على عمليات الرصد الفلكية. صُممت أقمار الجيل التالي لتكون أضعف بعشر مرات من سابقاتها، مما يدل على خطوة نحو تقليل التداخل مع الدراسات الفلكية.

في حين أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن الشفق القطبي الناجم عن SpaceX وتأثيراته، فإن هذا الفهم المكتشف حديثًا يقدم لمحة عن سبب هذه العروض السماوية الجذابة.

الأسئلة الشائعة

س: ما الذي يسبب التوهجات الشبيهة بالشفق القطبي التي لوحظت بعد إطلاق صاروخ SpaceX؟

ويتسبب تفاعل عادم الصواريخ مع طبقة الأيونوسفير، وهي منطقة متأينة في الغلاف الجوي العلوي، في حدوث التوهجات.

س: لماذا أصبحت هذه التوهجات أكثر تواترا؟

وقد أدى تزايد عدد عمليات إطلاق الصواريخ، وخاصة من قبل شركة سبيس إكس، إلى زيادة حدوث هذه الظواهر.

س: هل هذه التوهجات مرئية بالعين المجردة؟

نعم، غالبًا ما تكون هذه التوهجات مرئية بالعين المجردة ويمكن أن تستمر من بضع ثوانٍ إلى عدة دقائق.

س: ما تأثير هذه التوهجات على الأرصاد الفلكية؟

ولا يزال التأثير الدقيق على العلوم الفلكية قيد التقييم. ومع ذلك، فإن وجود أقمار ستارلينك الصناعية والملوثات المعدنية التي تتركها الصواريخ في طبقة الستراتوسفير هي مجالات تثير قلق علماء الفلك.