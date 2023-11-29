استكشاف سباق الأقمار الصناعية: الآثار البيئية والتحديات التنظيمية

هل تعلم أنه لا يوجد حاليًا سوى حوالي 8,000 قمر صناعي نشط في المدار؟ ومع ذلك، تشير الاتجاهات الأخيرة إلى زيادة كبيرة في إيداعات الأقمار الصناعية، حيث تقدم البلدان بشكل جماعي إيداعات لأكثر من مليون ساتل عبر أكثر من 300 نظام منفصل من أقمار صناعية متعددة تعمل معًا، والمعروفة باسم الكوكبات. السؤال الذي يطرح نفسه: ما وراء هذا السباق الفضائي؟

أحد التفسيرات المعقولة هو أن مشغلي الأقمار الصناعية يقومون بالتحوط في رهاناتهم ويتقدمون بطلبات للحصول على عدد أكبر من الأقمار الصناعية مما يعتزمون إطلاقه بالفعل. ومن خلال القيام بذلك، قد تجذب انتباه المستثمرين، أو تكتسب ميزة تنافسية، أو حتى تبيع أجزاء من الطيف الراديوي لتحقيق الربح.

إذا تم إطلاق جزء من هذه الأقمار الصناعية المطلوبة، فسيؤدي ذلك إلى إنشاء مدار أرضي منخفض مزدحم بأكثر من 100,000 قمر صناعي إضافي. وهذا لن يؤدي فقط إلى زيادة الاصطدامات بين الأقمار الصناعية، مما يؤدي إلى توليد حطام فضائي خطير، ولكنه يشكل أيضًا مخاطر على إعادة دخول الأقمار الصناعية التي قد تؤثر على المناخ وتتسبب في ضرر للأشخاص أو الطائرات. وستزداد هذه المخاطر بشكل كبير إذا استمر المشغلون في تقديم طلبات للحصول على الأقمار الصناعية بالمعدل الحالي.

هناك أيضًا دلائل تشير إلى أن بعض مشغلي الأقمار الصناعية يتلاعبون بالأرقام للتلاعب بالنظام. على سبيل المثال، تقدمت شركة فرنسية تدعى E-Space بطلب للحصول على كوكبات يبلغ مجموعها أكثر من 337,000 ألف قمر صناعي. ومع ذلك، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة خططًا لـ "ما لا يقل عن 30,000 ألف قمر صناعي"، بينما أشار مدير تطوير المنتجات إلى "بضعة آلاف فقط من الأقمار الصناعية". وهذا يثير تساؤلات حول دقة هذه التسجيلات.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك حالات استفاد فيها مشغلو السواتل من القواعد الإدارية والرسوم المختلفة المرتبطة ببطاقات التبليغ عن السواتل في بلدان متعددة. على سبيل المثال، قدمت شركة SpaceX مستندات عبر الولايات المتحدة والنرويج وألمانيا، والآن تونغا. أصبحت تونغا، التي لها تاريخ في تأجير فتحات الأقمار الصناعية لمشغلين أجانب من أجل الربح، مؤخرًا موطنًا لطلب SpaceX لشراء 29,998 قمرًا صناعيًا في أكتوبر 2023.

ويطرح هذا السباق المتزايد للأقمار الصناعية تحديات تنظيمية. الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن تنسيق طيف الترددات الراديوية، مكلف بالإشراف على التنسيق بين مختلف مشغلي الأقمار الصناعية. ومع ذلك، فإن حجم بطاقات التبليغ عن هذه الكوكبات الضخمة وتقسيم بطاقات التبليغ بين دول مختلفة يجعل من الصعب على الاتحاد الدولي للاتصالات منع التداخل بين الأقمار الصناعية.

أسئلة وأجوبة

لماذا يتقدم مشغلو الأقمار الصناعية بطلبات لعدد أكبر من الأقمار الصناعية مما يعتزمون إطلاقه؟

قد يطلب المشغلون المزيد من الأقمار الصناعية لجذب المستثمرين، أو الحصول على ميزة تنافسية، أو بيع أجزاء من الطيف الراديوي لتحقيق الربح.

ما هي مخاطر المدار الأرضي المنخفض المزدحم؟

يمكن أن يؤدي المدار الأرضي المنخفض المزدحم إلى زيادة الاصطدامات بين الأقمار الصناعية، مما يؤدي إلى توليد حطام فضائي خطير. يمكن أن تؤثر إعادة دخول الأقمار الصناعية على المناخ، في حين أن الحطام يمكن أن يشكل مخاطر على الأشخاص أو الطائرات.

هل الأرقام الموجودة في التسجيلات الفضائية دقيقة؟

هناك دلائل تشير إلى أن بعض مشغلي الأقمار الصناعية قد يتلاعبون بالأرقام. وفي بعض الحالات، تثير التصريحات المتناقضة لمسؤولي الشركة الشكوك حول دقة التسجيلات.

كيف يعالج المشهد التنظيمي هذه المشكلة؟

يتولى الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) مسؤولية تنسيق بطاقات التبليغ عن الأقمار الصناعية ولكنه يواجه تحديات بسبب حجم بطاقات التبليغ عن الكوكبات الضخمة وتقسيم بطاقات التبليغ بين الدول المختلفة. قد ينظر الاتحاد الدولي للاتصالات في تسريع عملياته التنظيمية وفرض رسوم لتثبيط إيداعات المضاربة.

مصادر: المحادثة