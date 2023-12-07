إطلاق صاروخ SpaceX يخلق هالة ضوئية مذهلة على الرغم من المخاوف المتزايدة

ملخص: تزامن الإطلاق الأخير لصاروخ SpaceX Falcon 9 في فلوريدا مع وجود هالة مضيئة حول البدر. التقطت الصورة المتتابعة مسار الصاروخ مع الحلقة الأثيرية، الناتجة عن انعكاس الضوء من بلورات الجليد في السحب الرقيقة. على الرغم من أن الإطلاق نفسه لم يسبب الهالة، فقد ارتبطت صواريخ فالكون 9 السابقة بظواهر بصرية مختلفة. في حين أن العدد المتزايد لعمليات الإطلاق التي تقوم بها SpaceX يفسح المجال لبعض الصور الجذابة، إلا أن المخاوف تتزايد بشأن التأثير على علماء الفلك والغلاف الجوي للأرض.

انطلق صاروخ Falcon 9 التابع لشركة SpaceX من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في 27 نوفمبر، حاملاً 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink. وعندما صعد الصاروخ إلى مدار الأرض، كان مصحوبًا بصورة مذهلة بفواصل زمنية تظهر هالة القمر المشعة كخلفية. أدى انعكاس الضوء على بلورات الجليد الصغيرة من السحب الرقيقة، التي تتشكل على ارتفاعات عالية، إلى ظهور هذه الظاهرة الآسرة.

تمكن المصور جيلبرت بلومر من التقاط المسار الناري للصاروخ أثناء تحليقه في السماء، حيث خلقت الهالة المضيئة صورة ساحرة. ومع ذلك، يشعر بلومر بالقلق إزاء التكرار المتزايد لعمليات إطلاق سبيس إكس. ويشير إلى أن العدد الهائل من عمليات الإطلاق، التي تُعزى إلى توسع أقمار ستارلينك الصناعية، قد أدى إلى سطوع السماء ليلاً بشكل كبير، مما يشكل تحديات أمام علماء الفلك.

في حين أن الإطلاق الأخير لم يتسبب بشكل مباشر في ظهور هالة الضوء، فقد تم ربط صواريخ فالكون 9 السابقة بظواهر بصرية أخرى مثل الخطوط الحمراء من الضوء الشبيه بالشفق والدوامات الشبيهة بالدوامة الناتجة عن الوقود المتجمد الذي تم إلقاؤه من معززات الصواريخ.

علاوة على ذلك، فقد أثيرت مخاوف بشأن التأثير البيئي لعمليات سبيس إكس. تم العثور على الأقمار الصناعية من كوكبة ستارلينك "تسرب" موجات الراديو التي تتداخل مع علم الفلك الراديوي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مسألة الاكتظاظ في مدار الأرض واحتمال اصطدام الأقمار الصناعية أثناء العواصف الشمسية قد أثارت انتقادات.

مع استمرار SpaceX في توسيع وجودها في السماء، يظل التوازن بين التقدم التكنولوجي وتأثيره على علم الفلك والاستدامة البيئية موضوعًا للنقاش. في حين أن الصور المرئية الجذابة تقدم لمحة عن عجائب استكشاف الفضاء، فمن الضروري معالجة المخاوف وإيجاد طريقة متناغمة للمضي قدمًا.