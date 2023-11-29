تشكيلات جديدة في السماء تثير أسئلة حول تأثير صواريخ سبيس إكس

لقد لفتت ظاهرة غريبة مؤخرًا انتباه العلماء ومراقبي السماء على حدٍ سواء. تؤدي الثقوب المؤقتة في الغلاف الجوي العلوي للأرض، والتي سببتها صواريخ سبيس إكس، إلى ظهور تشكيلات حمراء زاهية في سماء الليل، تذكرنا بالشفق القطبي. في حين أظهرت عمليات إطلاق الصواريخ السابقة ضوءًا أحمر، فإن "الشفق القطبي" الجديد الخاص بـ SpaceX فريد من نوعه في مظهره وعواقبه المحتملة.

وعلى عكس الخطوط المعتادة التي تنتج عن إطلاق الصواريخ، فإن هذه التشكيلات تكون حمراء وكروية ويمكن رؤيتها بالعين المجردة لمدة تصل إلى 10 دقائق. وقد قرر العلماء أنها ليست شفقًا حقيقيًا، بل هي عبارة عن كرات حمراء ساطعة ناتجة عن اشتعال صواريخ SpaceX في طبقة الأيونوسفير. وقد أثارت هذه الأحداث، التي تمت ملاحظتها من 2 إلى 5 مرات في الشهر، اهتمام الباحثين الذين يقومون حاليًا بتقييم تأثيرها.

وقد شهد أحد الأمثلة على ذلك في تشرين الثاني/نوفمبر عندما خلقت المرحلة الثانية من صاروخ فالكون 9 كرة حمراء أثناء هبوطه إلى الأرض. وتسبب احتراق محركات الصاروخ في حدوث ثقب في الغلاف الأيوني، مما أدى إلى التكوين المميز الذي شوهد في السماء. ويثير نزول الصواريخ، المشابهة لتلك التي تطلقها شركة SpaceX، قلقًا بين العلماء بشأن التداخل المحتمل مع عمليات الرصد الفلكية.

وبما أن شركة SpaceX تخطط لعمليات إطلاق أكثر تكرارًا في المستقبل، يتوقع العلماء أن يزيد تكرار هذه التوهجات الحمراء في السماء. وهذا يثير تساؤلات حول تأثيرها على العلوم الفلكية والاضطرابات المحتملة التي يمكن أن تسببها. يقوم المجتمع العلمي بتقييم الوضع عن كثب لفهم التأثيرات طويلة المدى بشكل أفضل.

ومن أجل التخفيف من هذه المخاوف، يعد تعاون SpaceX ومساهمتها في الأبحاث الجارية أمرًا بالغ الأهمية. ومع ذلك، لم تستجب الشركة لطلبات التعليق على هذه المسألة.

ومع إطلاق المزيد من الصواريخ إلى الفضاء، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن لديها القدرة على إحداث ثقوب مؤقتة في الغلاف الأيوني للأرض. وتلعب هذه الطبقة، التي تقع على ارتفاع 80-650 كيلومترًا تقريبًا فوق سطح الكوكب، دورًا حيويًا في تسهيل الاتصالات اللاسلكية على الأرض. يمكن لغازات عادم الصواريخ، ومعظمها من الماء وثاني أكسيد الكربون، أن تغير بشكل كبير عملية تكوين الجسيمات المشحونة داخل الغلاف الأيوني، كما أظهرت الدراسات السابقة.

عندما تتشكل هذه الثقوب، فإنها يمكن أن تؤدي إلى ظهور خطوط من الضوء الأحمر الساطع المشابه للشفق القطبي. اللون الأحمر الفريد هو نتيجة تفاعل أيونات الأكسجين مع الإلكترونات الصادرة عن عادم الصاروخ. وقد تمت ملاحظة حالات بالفعل، مثل إطلاق SpaceX Falcon 9 في يوليو وإطلاق صاروخ تابع لقوة الفضاء الأمريكية في سبتمبر، حيث تسببت هذه الثقوب الأيونوسفيرية في توهج السماء بلون أحمر باهت.

في الأشهر والسنوات المقبلة، سيواصل العلماء مراقبة ودراسة تأثير عمليات إطلاق SpaceX على الغلاف الجوي العلوي للأرض، على أمل الحصول على فهم أعمق لهذه التكوينات السماوية الجديدة.