رائد فضاء كندي يعرب عن اهتمامه بمركبة SpaceX الفضائية للقيام برحلة إلى القمر

في مقابلة أجريت معه مؤخراً، أعرب رائد الفضاء الكندي السابق كريس هادفيلد عن حماسه لإمكانية السفر إلى القمر على متن مركبة ستارشيب التابعة لشركة سبيس إكس. اشتهر هادفيلد بقيادته لمحطة الفضاء الدولية في عام 2013، وناقش التطورات في برنامج الفضاء وفضوله بشأن لعبة ستارفيلد الجديدة لاستكشاف الفضاء.

وعلى الرغم من اعتراف هادفيلد بأنه لم تتح له الفرصة بعد للعب ستارفيلد بسبب جدول أعماله المزدحم كمؤلف ومدير لشركات الفضاء، إلا أنه أعرب عن امتنانه لإدراجه كشخصية في اللعبة. ومع ذلك، يظل تركيزه منصبًا على جعل سفن الفضاء أكثر أمانًا وكفاءة، مستفيدًا من خبرته الواسعة كطيار مقاتل، وطيار اختبار، ومهندس، ورائد فضاء.

بصفته مستشارًا لشركة SpaceX، أقر هادفيلد بإمكانيات المركبة الفضائية وأعرب عن رغبته ليس فقط في مراقبة تطورها ولكن أيضًا من المحتمل أن تتاح له فرصة الطيران بها يومًا ما. وجاء هذا التأكيد ردا على سؤال حول استعداده للانطلاق في رحلة إلى القمر على متن المركبة الفضائية.

وعندما سُئل عن تفضيله بين SpaceX Dragon وBoeing Starliner لرحلة إلى محطة الفضاء الدولية، أكد هادفيلد أن أفضل مركبة فضائية هي تلك التي ستنطلق بها إلى الفضاء. واعترف بالطبيعة المحفوفة بالمخاطر للسفر إلى الفضاء وسلط الضوء على عملية التدريب وضبط المركبات لضمان السلامة باعتبارها واحدة من أعظم متع كونك رائد فضاء.

في معرض تأمله لتجربته على متن مكوك الفضاء وسويوز، ذكر هادفيلد أن مكوك الفضاء يقدم أفضل خيار لتخزين الجيتار بسبب اتساعه. وأعرب عن امتنانه لإدراج الغيتار في محطة الفضاء الدولية وإتاحة الفرصة لرواد الفضاء للاستمتاع بالموسيقى أثناء وجودهم في الفضاء.

أخيرًا، ناقش هادفيلد كتابه الأخير "المنشق"، مستوحيًا إلهامه من الفترة التي قضاها كطيار في سلاح الجو الملكي الكندي ومسيرته المهنية كرائد فضاء. يحكي الكتاب قصة طيار مقاتل سوفيتي ينشق بطائرة ميج 25 أثناء حرب يوم الغفران ويتم نقله إلى المنطقة 51.

ومع استمرار برنامج الفضاء الكندي في التوسع، أعرب هادفيلد عن سعادته لرواد الفضاء الكنديين الأربعة النشطين ومهماتهم القادمة إلى القمر مع أرتميس 2 وإلى محطة الفضاء الدولية في رحلة طويلة الأمد في عامي 2024 و2025.

بفضل معرفته وخبرته الواسعة، يظل هادفيلد شخصية مؤثرة في صناعة الفضاء، ويلهم ويشكل مستقبل استكشاف الفضاء.