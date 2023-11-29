مسرعات الجسيمات الطبيعية: استكشاف أسرار الأشعة الكونية فائقة الطاقة

في عام 1991، حققت تجربة عين الذبابة بجامعة يوتا اكتشافًا رائدًا. لقد اكتشفوا الأشعة الكونية ذات الطاقة الأعلى على الإطلاق، والتي أُطلق عليها لقب "جسيم يا إلهي". كان لهذا الشعاع الكوني مستوى طاقة لم يتمكن علماء الفيزياء الفلكية من تفسيره. وتجاوز الحد النظري للأشعة الكونية التي تنتقل من المجرات الأخرى إلى الأرض، مما ترك العلماء في حيرة من أمرهم. أضافت الملاحظات الأخيرة من تجربة مصفوفة التلسكوب طبقة أخرى من الغموض إلى هذه الأشعة الكونية فائقة الطاقة.

في 27 مايو 2021، اكتشفت تجربة مصفوفة التلسكوب ثاني أعلى شعاع كوني عالي الطاقة تم تسجيله على الإطلاق. كان لهذا الجسيم دون الذري طاقة تعادل إسقاط حجر من الطوب على إصبع قدمك من ارتفاع الخصر. تتكون مصفوفة التلسكوب، بقيادة جامعة يوتا وجامعة طوكيو، من 507 محطة كشف سطحية موزعة على مساحة 700 كيلومتر مربع في الصحراء الغربية في ولاية يوتا. أثار حدث الأشعة الكونية الأخير 23 كاشفًا وامتد على مساحة 48 كيلومترًا مربعًا.

ومن المثير للاهتمام أن اتجاه وصول هذا الشعاع الكوني بدا وكأنه من الفراغ المحلي، وهي منطقة فارغة من الفضاء تحد مجرتنا. ولكن ما يجعل هذه الأشعة الكونية فائقة الطاقة محيرة للغاية هو أصلها. وفقًا لجون ماثيوز، المتحدث الرسمي باسم مصفوفة التلسكوب، لا ينبغي أن تتأثر هذه الجسيمات بالمجالات المغناطيسية ويجب أن يمكن إرجاعها إلى مصدرها في السماء. ومع ذلك، فإن جسيم يا إلهي وهذا الجسيم الجديد يتحدى هذا التوقع. لا يوجد شيء عالي الطاقة بما يكفي في مساراتهم المتتبعة لتفسير إنتاجهم.

وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة ساينس، قام الباحثون بتقييم خصائص هذه الأشعة الكونية ذات الطاقة العالية للغاية واقترحوا أنها قد تتبع فيزياء الجسيمات غير المعروفة للعلم. حتى أنهم أطلقوا على الجسيم الجديد اسم جسيم أماتيراسو على اسم آلهة الشمس في الأساطير اليابانية. على الرغم من أن هذه الأحداث تبدو وكأنها تأتي من أجزاء مختلفة من السماء، إلا أنها تشترك في الخيط المشترك المتمثل في كونها ظواهر ذات طاقة عالية جدًا.

يعد فهم أصول وطبيعة هذه الأشعة الكونية فائقة الطاقة أمرًا بالغ الأهمية لأنها توفر رؤى قيمة في كل من الفيزياء الفلكية والفيزياء الأساسية. تشبه هذه الأشعة الكونية أصداء الأحداث السماوية العنيفة التي تقذف المادة دون الذرية عبر الكون بسرعات قريبة من الضوء. وتتحرك الجسيمات بشكل متعرج عبر المجالات الكهرومغناطيسية، مما يجعل من الصعب تتبعها. فقط أقوى الأحداث السماوية يمكنها إنتاج هذه الأشعة الكونية ذات الطاقة العالية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الأشعة الكونية فائقة الطاقة؟

ج: الأشعة الكونية فائقة الطاقة هي أعلى الجسيمات طاقةً التي تم رصدها في الكون، حيث تصل طاقتها إلى 1020 إلكترون فولت. ولها آثار على كل من الفيزياء الفلكية والفيزياء الأساسية.

س: لماذا يصعب تتبع الأشعة الكونية ذات الطاقة العالية جدًا؟

ج: بسبب شحنتها، فإن مسار طيران هذه الجسيمات يشبه الكرة في آلة الكرة والدبابيس، مما يجعل من الصعب تتبع مسارها. بالإضافة إلى ذلك، حتى الأشعة الكونية عالية الطاقة يتم تشويهها بواسطة خلفية الموجات الميكروية، مما يزيد من تعقيد تتبعها.

س: ما هي مسرعات الجسيمات الطبيعية؟

ج: مسرعات الجسيمات الطبيعية هي أحداث سماوية عنيفة تجرد المادة إلى بنيتها دون الذرية وتدفعها عبر الكون بسرعات قريبة من الضوء. تولد هذه الأحداث أشعة كونية ذات طاقة عالية جدًا.