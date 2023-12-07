ملخص: قدمت دراسة حديثة أجراها عالم الفلك آدم جينسبيرغ من جامعة فلوريدا رؤى قيمة حول منطقة مظلمة غامضة تُعرف باسم "الطوب" تقع في مركز مجرتنا، درب التبانة. ولطالما أثارت سحابة الغاز المضطربة اهتمام العلماء بسبب خصائصها الفريدة التي أعاقت تكوين النجوم الجديدة. من خلال استخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي القوي (JWST)، اكتشف الباحثون تركيزًا عاليًا بشكل غير متوقع من أول أكسيد الكربون المتجمد (CO) داخل The Brick، وبالتالي يتحدى المفاهيم الحالية لعمليات تكوين النجوم في المنطقة.

لسنوات عديدة، ظل فيلم "The Brick" لغزًا محيرًا، مما أثار مناقشات حيوية بين الخبراء في المجتمع العلمي. ومع ذلك، في ضوء النتائج الأخيرة، أصبحت هذه المنطقة نقطة محورية للبحث، مما يحث العلماء على إعادة النظر في النظريات الحالية المحيطة بتكوين النجوم.

في شرحه لأهمية هذا الإنجاز، يؤكد آدم جينسبيرغ، "مع تلسكوب جيمس ويب الفضائي، لدينا الآن القدرة على فحص الجزيئات في شكل صلب، في حين أن ملاحظاتنا السابقة كانت مقتصرة على الحالات الغازية. يوفر لنا هذا المنظور الجديد فهمًا أكثر شمولاً لتوزيع الجزيئات ونقلها.

اعتمدت الدراسات السابقة في الغالب على تحليل غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال الضوء المنبعث. ومع ذلك، فقد ثبت أن هذا النهج محدود، لأنه يتطلب ضوءًا نجميًا مكثفًا وغازًا ساخنًا لتتبع توزيع جليد ثاني أكسيد الكربون داخل The Brick. ومن خلال استخدام منهجية بديلة، تمكن الباحثون من توسيع أبحاثهم لتشمل أكثر من عشرة آلاف نجم، وتقديم رؤى لا تقدر بثمن حول خصائص الجليد بين النجوم.

تعتبر هذه الاكتشافات الحديثة محورية في كشف أصول الجزيئات داخل نظامنا الشمسي. ويعتقد أن هذه الجزيئات كانت محبوسة داخل حبيبات الغبار الصغيرة، وبالتالي تشكل الأجرام السماوية مثل الكواكب والمذنبات. تمثل هذه النتائج مجرد قمة جبل الجليد، حيث يخطط الباحثون لمواصلة استكشافاتهم للجليد السماوي من خلال مزيد من الملاحظات باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

ويختتم آدم جينسبيرغ قائلاً: "من خلال استخدام التحليل الطيفي، يمكننا قياس الكميات النسبية لثاني أكسيد الكربون والماء وثاني أكسيد الكربون والجزيئات المعقدة، مما يوفر لمحة عن تطور الكيمياء بمرور الوقت داخل سحب الغاز هذه".

هذه الدراسة الرائدة، التي تحمل عنوان "امتصاص ثاني أكسيد الكربون في سحابة مركز المجرة G0.253+0.015"، المنشورة في مجلة الفيزياء الفلكية، هي بمثابة نقطة انطلاق مهمة في الكشف عن أسرار تكوين النجوم، مما يمهد الطريق للتقدم المستقبلي في فهمنا للكون. الكون.