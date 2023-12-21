اكتشاف سوبر نوفا نادر في الكون القديم بمساعدة تلسكوب ويب الفضائي

توصل العلماء باستخدام تلسكوب ويب الفضائي إلى اكتشاف غير متوقع: مستعر أعظم في الكون القديم، تم تضخيمه بواسطة مجرة ​​ذات عدسة جاذبية. هذا هو المستعر الأعظم ذو العدسة الثانية الذي تم تحديده في المجرة MRG-M0138 وقد أطلق عليه اسم "Encore". وقد لوحظ أول مستعر أعظم، والمعروف باسم "قداس"، في عام 2016، ومن المتوقع أن يعود للظهور مرة أخرى في عام 2037. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أنه قد يعود للظهور مرة أخرى في وقت أقرب، في حوالي عام 2035.

عدسات الجاذبية هي مناطق في الفضاء حيث تعمل قوة الجاذبية لجسم ما على ثني الضوء، مما يجعل مصادر الضوء البعيدة تبدو أكبر وأكثر سطوعًا للمراقبين مثل تلسكوب ويب الفضائي. وهذا يمكّن العلماء من مراقبة مصادر الضوء الخافتة والقديمة التي يصعب اكتشافها. باستخدام هذه التقنية، التقط تلسكوب هابل الفضائي سابقًا صورًا لـ إيريندل، أقدم نجم معروف، واستخدم ويب أيضًا عدسات الجاذبية لاكتشاف مئات المجرات الجديدة.

ينتمي كل من Requiem وEncore إلى نوع من المستعرات الأعظم يُعرف باسم النوع 1a، أو "الشموع القياسية". وقد عرفت هذه المستعرات الأعظم مقادير مطلقة، مما يسمح لعلماء الفلك بحساب المسافة التي تفصلها بدقة. تعتبر هذه المعلومات حاسمة بالنسبة للعلماء الذين يدرسون حجم الكون ومعدل توسعه، والذي لا يزال موضوع نقاش بين علماء الفيزياء الفلكية. ومن خلال مراقبة هذه الشموع القياسية البعيدة، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لثابت هابل والمساهمة في حل توتر هابل.

إن اكتشاف المستعر الأعظم Encore في الكون القديم لا يوفر نظرة ثاقبة للماضي البعيد فحسب، بل يوفر أيضًا فرصة للعلماء لإعادة معايرة قياساتهم وحساباتهم. وبما أنه من المتوقع أن يعود قداس الموتى للظهور مرة أخرى في العقد المقبل، يستعد علماء الفلك بفارغ الصبر لجمع بيانات جديدة وتحسين فهمهم لتوسع الكون. يواصل تلسكوب ويب الفضائي كشف أسرار الكون، مما يعزز مكانته كأداة قيمة للبحث الفلكي.