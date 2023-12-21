رؤية جديدة: اكتشاف مستعرات أعظمية متعددة في مجرة ​​بعيدة باستخدام عدسة الجاذبية

في اكتشاف جديد مثير للدهشة، لم يعثر علماء الفلك على مستعر أعظم واحد فحسب، بل على مستعرين أعظمين في نفس المجرة من خلال استخدام عدسات الجاذبية. عدسات الجاذبية، التي تنتجها الأجسام الضخمة مثل المجرات أو مجموعات المجرات، تعمل على ثني وتضخيم الضوء الصادر من الأجسام الموجودة خلفها. لا تسمح لنا هذه الظاهرة بمراقبة الأجسام البعيدة عن متناول تلسكوباتنا فحسب، بل إنها تنشئ أيضًا صورًا متعددة لنفس الجسم، تصل في أوقات مختلفة.

رصد تلسكوب هابل الفضائي لأول مرة مستعرًا أعظم في مجرة ​​تسمى MRG-M0138، باستخدام عدسة الجاذبية المعروفة باسم MACS J0138.0-2155. وتمكن علماء الفلك من التقاط صور للمستعر الأعظم، المسمى Requiem، والذي يقع على بعد 10 مليارات سنة ضوئية ويصنف على أنه مستعر أعظم من النوع 1a. تعمل المستعرات الأعظمية من النوع 1أ كشموع قياسية، مما يوفر لمعانًا معروفًا يساعد في قياسات المسافة.

ومع ذلك، وبسبب اكتشافه المتأخر في عام 2019، لم تكن هناك بيانات كافية لقياس ثابت هابل بدقة. وهذا الثابت، الذي يقيس معدل توسع الكون، أمر بالغ الأهمية في فهمنا لتطور الكون.

الآن، التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) صورًا لمستعر أعظم آخر في نفس المجرة. يقدم هذا المستعر الأعظم الثاني، الذي يطلق عليه اسم Encore، فرصة فريدة لقياس ثابت هابل بشكل أكثر دقة من أي وقت مضى. من خلال تحليل صور كلا المستعرات الأعظمية، يمكن لعلماء الفلك مقارنة أوقات وصول ضوءهم وحساب ثابت هابل.

يعد اكتشاف مستعرين أعظم في نفس المجرة أمرًا نادرًا، خاصة عندما يقترن باستخدام عدسة الجاذبية. لا يؤدي هذا الاكتشاف إلى توسيع فهمنا لتوسع الكون فحسب، بل يوفر أيضًا رؤى قيمة حول طبيعة هذه الأحداث الكونية النادرة.

إن المزيد من الدراسة للمستعرات الأعظمية متعددة الصور ستمكن العلماء من التعمق في ألغاز الطاقة المظلمة، وهي القوة التي تدفع التوسع المتسارع للكون. ويلعب القياس الدقيق لثابت هابل دورًا حيويًا في هذا المسعى، حيث يساهم في سعينا إلى فهم أكثر شمولاً للكون.