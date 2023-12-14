اكتشافات جديدة: جزيئات عضوية معقدة موجودة في النجوم الأولية الصغيرة

حقق العلماء اكتشافات رائدة في بحثهم عن العناصر الأساسية للحياة في الكون. باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، اكتشف علماء الفلك جزيئات عضوية معقدة (COMs) تسمى iCOMs في النجوم الأولية الصغيرة. توفر هذه الكائنات iCOM، والتي تشمل الكحوليات البسيطة والإسترات والنيتريل والإيثرات، رؤى مهمة حول إمكانية الحياة خارج الأرض.

كانت الملاحظات جزءًا من برنامج JWST Observations of Young protoStars (JOYS+)، والذي ركز على فحص 30 نجمًا شابًا. من خلال تحليل النجم الأولي عالي الكتلة NGC 1333 IRAS 2A والنجم الأولي منخفض الكتلة IRAS 23385+6053، أكد الباحثون وجود iCOMs في مناطق تكوين النجوم هذه. يشير هذا إلى أن iCOMs قد تكون موجودة أيضًا في أقراص الكواكب الأولية التي تتشكل في النهاية حول هذه النجوم الشابة. إذا أدت هذه الأقراص إلى ظهور كواكب صخرية، فهناك مسار معقول للجزيئات العضوية المعقدة للمساهمة في إمكانية الحياة على هذه الكواكب.

لقد كشفت عمليات الرصد السابقة باستخدام التلسكوبات الراديوية بالفعل عن بعض iCOMs في النوى الساخنة والكورينوس الساخنة، وهي كتل كثيفة في مناطق تشكل النجوم. ومع ذلك، فإن أدوات تلسكوب جيمس ويب الفضائية المتقدمة مكنت العلماء من التعمق أكثر في اكتشاف هذه الجزيئات. سمحت أدوات MIRI وMRS بتحديد COMs للحبوب الجليدية، بما في ذلك المركبات المحتوية على الأكسجين. للأكسجين أهمية قصوى في كيمياء الحياة لأنه عنصر حاسم في الماء.

لا تسلط النتائج الضوء على تكوين وتطور COMs فحسب، بل تقدم أيضًا آثارًا مهمة على قابلية الكواكب الخارجية للسكن. تقضي المكونات الجزيئية للحياة قدرًا كبيرًا من الوقت كمركبات جليدية تصبح أكثر تعقيدًا بمرور الوقت. توفر قاعدة بيانات الجليد بجامعة ليدن، والتي تم تطويرها تحسبًا لإطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي، أطيافًا قيمة للأشعة تحت الحمراء لنظائر الجليد الفيزيائية الفلكية. ومن خلال تتبع العناصر الأساسية للحياة أثناء تشكلها وتطورها، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل للتعقيد الكيميائي في مناطق تكوين النجوم وتأثيرها المحتمل على صلاحية الكواكب للسكن.

أكد الباحثون في ورقتهم البحثية على الأهمية الجوهرية لدراسة COMs لأنظمة الكواكب الخارجية المستقبلية، حيث يمكن لهذه المواد أن تعزز قابلية الكواكب للسكن بمجرد وجودها في أنظمة كوكبية بدائية. هذه النتائج، التي سيتم نشرها قريبا في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية، تقربنا خطوة واحدة من كشف أسرار الحياة في الكون.