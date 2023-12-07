رائد الفضاء أندرياس موجينسن يلتقط ظاهرة "العفريت الأحمر" النادرة من محطة الفضاء الدولية

التقط رائد الفضاء أندرياس موجينسن مؤخرًا صورة مذهلة ومقطع فيديو بفاصل زمني لظاهرة البرق النادرة المعروفة باسم "العفريت الأحمر" من محطة الفضاء الدولية (ISS). حدث هذا الحدث الرائع بينما كانت محطة الفضاء الدولية تدور حول الأرض على ارتفاع حوالي 250 ميلاً، وتقوم بما يقرب من 16 رحلة حول كوكبنا كل يوم.

وباستخدام كاميرا ديفيس الخاصة بمحطة الفضاء الدولية، اكتشف موجنسن عاصفة رعدية تختمر فوق سطح الأرض وسرعان ما اغتنم الفرصة لتوثيق العفريت الأحمر. يتم تصنيف هذه العفاريت على أنها أحداث مضيئة عابرة (TLEs) وتظهر على شكل رشقات نارية من الضوء فوق العواصف الرعدية النشطة للغاية. وتتشكل عادةً على ارتفاع يتراوح بين 40 إلى 80 كيلومترًا (24 إلى 48 ميلًا) فوق مستوى سطح الأرض.

شارك Mogensen الصورة الجذابة على X (Twitter سابقًا) ووصف العفريت الأحمر بأنه عنصر رائع في عالم رائع وراء السحب. وشدد أيضًا على أن العفاريت الحمراء تصبح مرئية بعد حدوث الرعد، وتظهر في أماكن أعلى بكثير في الغلاف الجوي.

لعبت كاميرا ديفيس في محطة الفضاء الدولية، والتي تعمل بشكل مشابه للعين البشرية وتكتشف التغيرات في التباين، دورًا مهمًا في التقاط هذا الحدث الاستثنائي. وأعرب أوليفييه شانريون، العالم الرئيسي في التجربة وكبير الباحثين في DTU Space، عن سعادته باللقطات، واصفًا صور موجينسن بأنها "رائعة". كما أشاد شانريون بكاميرا ديفيس لدقتها الزمنية العالية، مما يتيح التقاط عمليات البرق السريعة.

يقيم أندرياس موجينسن في محطة الفضاء الدولية منذ أغسطس، ويخصص أيام السبت لتصوير الأرض من وحدة كوبولا. إن التزامه بالتقاط هذه اللحظات المذهلة يسمح لنا باكتساب فهم أعمق للظواهر الفريدة والمذهلة التي تحدث خارج الغلاف الجوي لكوكبنا.

(المصدر: التقارير من عدة مصادر)