Ariane 6 بوصات أقرب إلى الظهور لأول مرة حيث أثبتت بروفة الرطب نجاحها

حققت مركبة الإطلاق Ariane 6 القادمة من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، إنجازًا كبيرًا في طريقها إلى رحلتها الأولى. تم إجراء بروفة مبللة في 23 نوفمبر لاختبار جاهزية المركبة الفضائية من خلال محاكاة العد التنازلي الكامل، وتزويد الصواريخ بالوقود، وإطلاق المحرك الرئيسي للمرحلة الأساسية لمدة 7 دقائق. أصدرت وكالة الفضاء الأوروبية مقطع فيديو بفاصل زمني يلتقط أبرز نقاط الاختبار، ويعرض إطلاق الصاروخ وإطلاق النار الساخن والإجراءات الأساسية الأخرى للإطلاق.

تم إجراء بروفة اللباس المبلل في ميناء الفضاء الأوروبي في كورو، غيانا الفرنسية. وتضمن ذلك نقل منصة إطلاق الهاتف المحمول Ariane 6 بعيدًا عن الصاروخ ومنصة الإطلاق، تمامًا كما يحدث أثناء الإطلاق الفعلي. ثم أكملت الطواقم الأرضية محاكاة للعد التنازلي للتأكد من جاهزية مركبة الإطلاق.

أثناء الاختبار، احترقت المرحلة الأساسية لآريان 6 خلال 165 طنًا (150 طنًا متريًا) من خليط من الهيدروجين والأكسجين السائل فائق التبريد، مما أدى إلى تغذية محركها الوحيد فولكان 2.1. ومع ذلك، فإن معززات الصواريخ الصلبة، والتي يمكن تجهيزها على الصاروخ أثناء الإطلاق، لم يتم إطلاقها خلال هذا الاختبار بالذات. ومن المقرر أن تخضع المرحلة الثانية من Ariane 6، والتي تتميز بمحرك أصغر من نوع Vinci، لاختبار النار الساخنة في ديسمبر.

ومن المقرر أن يحل آريان 6 محل آريان 5 الأوروبي، الذي تم إطلاقه للمرة الأخيرة في يوليو من هذا العام. كان من المقرر أصلاً أن يتم تشغيل آريان 2020 في عام 6، إلا أن تطوير آريان 6 واجه تأخيرات، مما ترك أوروبا بدون مركبة الإطلاق المخصصة لها مؤقتًا. ومع الانتهاء من التدريب الناجح، تتوقع وكالة الفضاء الأوروبية أن يتم الإطلاق الأول للمركبة Ariane 2024 في عام XNUMX، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في مساهمة أوروبا في استكشاف الفضاء.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو بروفة اللباس الرطب؟

بروفة الملابس الرطبة هي اختبار يتم إجراؤه قبل الإطلاق الفعلي للصاروخ للتحقق من جاهزية المركبة الفضائية وأطقمها الأرضية. وهو يتضمن محاكاة للعد التنازلي، وتزويد الصواريخ بالوقود، وتشغيل المحرك لتقييم أداء مركبة الإطلاق.

متى من المتوقع أن يتم إطلاق Ariane 6 لأول مرة؟

بعد بروفة ناجحة، تخطط وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لإطلاق آريان 6 في وقت ما في عام 2024، لتحل محل آريان 5 كمركبة الإطلاق الرئيسية في أوروبا.

ما هو الوقود الذي يستخدمه آريان 6؟

يستخدم Ariane 6 مزيجًا من الهيدروجين والأكسجين السائل فائق التبريد كوقود لمحرك Vulcain 2.1 في مرحلته الأساسية. توفر هذه الوقود الدفع اللازم لصعود الصاروخ إلى الفضاء.