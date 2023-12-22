قد تحمل المستعرات الأعظم المكتشفة حديثًا المفتاح لحل جدل ثابت هابل

توصل علماء الفلك إلى اكتشاف رائد يمكن أن يساعد أخيرًا في حسم الجدل الدائر حول قياس معدل توسع الكون، والمعروف باسم ثابت هابل. يلعب اثنان من المستعرات الأعظم، الموجودان في مجرة ​​تم رصدها بواسطة التلسكوبات الفضائية هابل وجيمس ويب، دورًا حاسمًا في كشف هذا اللغز الكوني.

يتم رصد المجرة، المسماة MRG-M0138، من خلال ظاهرة تسمى عدسة الجاذبية، والتي تحدث عندما تشوه كتلة كتلة المجرة الفضاء، وتعمل كعدسة لتكبير وتشويه الضوء من المجرات البعيدة. في عام 2016، التقط تلسكوب هابل الفضائي صورًا لـ MRG-M0138، ولكن في الآونة الأخيرة فقط قام علماء الفلك بتحليل هذه الصور بشكل كامل، وكشفوا عن وجود مستعر أعظم من النوع Ia يسمى "Requiem".

وفي الآونة الأخيرة، اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي مستعرًا أعظم من النوع الثاني Ia في MRG-M0138، والذي أطلق عليه اسم "Encore". وهذا يجعل MRG-M0138 أبعد مجرة ​​تحتوي على مستعرين أعظم من هذا النوع. الميزة الفريدة لهذه المستعرات الأعظمية هي أنها تظهر في خمس صور مختلفة للمجرة، حيث تظهر كل صورة المستعر الأعظم في نقطة زمنية مختلفة بسبب الأطوال المتفاوتة لمسارات الضوء.

ومن خلال القياس الدقيق للفروق الزمنية بين ظهور صور المستعر الأعظم، يمكن لعلماء الفلك الحصول على معلومات ثاقبة عن تاريخ معدل توسع الكون. وهذا أمر مهم لأن قياس ثابت هابل المشتق من المستعرات الأعظم من النوع Ia يختلف عن ذلك الذي تم الحصول عليه من خلال تحليل إشعاع الخلفية الكونية الميكروي الذي خلفه الانفجار الكبير.

يوفر اكتشاف هذين المستعرين الأعظم في MRG-M0138 فرصة نادرة لحل التوتر المستمر بين هذين القياسين لثابت هابل. ومع ذلك، هناك كمية الصيد. من غير المتوقع أن تظهر بعض الصور النهائية للمستعرات الأعظم حتى منتصف وأواخر عام 2030. ستوفر هذه الصور بيانات مهمة لقياس أكثر دقة لثابت هابل.

إذا كان تلسكوب جيمس ويب الفضائي لا يزال يعمل في عام 2035، فيمكنه اكتشاف ظهور هذه الصور النهائية وتوفير قياس جديد ونهائي لثابت هابل. وهذا من شأنه أن يساهم بشكل كبير في فهمنا لمعدل توسع الكون ويساعد في تحديد ما إذا كانت الاختلافات في القياسات ناجمة عن خطأ تجريبي أو وجود فيزياء جديدة غير مكتشفة.

إن دراسة هذه المستعرات الأعظمية في MRG-M0138 ستدفع بلا شك حدود علم الكونيات وتسلط الضوء على الأعمال الأساسية لكوننا الواسع. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما هي الاكتشافات الجديدة التي قد يكشفون عنها وكيف سيشكلون فهمنا للكون.