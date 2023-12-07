دراسة جديدة تكشف عن رؤى حول تشكيل قطرات ميكروفلويديك

أجرى علماء من شركة Tokyo Tech دراسة لفهم الفيزياء وراء توليد القطرات في أجهزة ما بعد الصفيف للموائع الدقيقة. ومن خلال سلسلة من التجارب، اكتسب الباحثون رؤى مهمة حول كيفية إنتاج هذه الأجهزة مستحلبات موحدة ذات تطبيقات محتملة في مجالات مختلفة مثل الكيمياء التحليلية والبيولوجيا والطب ومستحضرات التجميل وعلوم المواد.

المستحلبات عبارة عن خليط من سائلين غير قابلين للذوبان، حيث يوجد سائل واحد على شكل قطرات صغيرة منتشرة في الآخر. تُستخدم المستحلبات على نطاق واسع في الحياة اليومية، بدءًا من الحليب والزبدة وحتى كريمات الوجه والطلاء. في التطبيقات المختبرية، بما في ذلك الأبحاث الطبية الحيوية وعلوم المواد، يسعى العلماء إلى إنشاء مستحلبات أحادية التشتت، حيث يكون للقطرات حجم مماثل وموزعة بالتساوي.

لقد برزت الموائع الدقيقة كنهج واعد لإنتاج مستحلبات أحادية التشتت بإنتاجية عالية، مع كون أجهزة ما بعد الصفيف للموائع الدقيقة جذابة بشكل خاص. تستخدم هذه الأجهزة مجموعة من الأعمدة المتباعدة لتفتيت القطرات الموجودة، مما يؤدي إلى مستحلب أكثر اتساقًا. ومع ذلك، لم يتم فهم الفيزياء التفصيلية لهذه الأجهزة بشكل جيد.

قام فريق بحث Tokyo Tech بالتحقيق في كيفية تأثير التصميم والمعلمات التشغيلية على خصائص المستحلبات في أجهزة ما بعد المصفوفة. وقاموا بتحليل تجريبي لتأثيرات معدل التدفق واللزوجة ونسبة السوائل المدخلة، بالإضافة إلى المواد والهندسة الخاصة بمصفوفة المنشور. ومن خلال تصنيع أجهزة موائع جزيئية مخصصة واستخدام كاميرات فيديو عالية السرعة وتحليل الصور، قام الفريق بتحديد حجم القطرات بدقة وملاحظة تكوينها.

وكان أحد النتائج المهمة هو أن الرقم الشعري الفعال (Caeff) لعب دورًا مهمًا في حجم القطرة وانتظامها. اكتشف الفريق أنه عندما يتجاوز Caeff قيمة عتبة معينة، تزداد الاختلافات في حجم القطرات. كما حددوا أيضًا وضعين متميزين لتفكك القطرات، مشابهين لتلك التي لوحظت في الوصلات T للموائع الدقيقة.

بشكل عام، توفر هذه الدراسة فهمًا أعمق للفيزياء الكامنة وراء أجهزة ما بعد المصفوفة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تحسين الأداء وقابلية التطبيق. وتساهم النتائج في تطوير عمليات الاستحلاب عالية الإنتاجية، وعالية الكسر، وقوية، ومستمرة. هذه المعرفة لديها القدرة على تطوير الصناعات المختلفة، بما في ذلك مستحضرات التجميل والدهانات والتركيب الكيميائي وتركيب المواد وعلم الأحياء والطب.