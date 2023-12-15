رؤى جديدة في طبيعة المكان والزمان

أحدثت دراسة رائدة بقيادة الدكتور مير فيصل من جامعة كولومبيا البريطانية في أوكاناغان ثورة في فهمنا للكون. ومن خلال مزج نظرية النسبية العامة لأينشتاين مع ميكانيكا الكم، يلقي فريق البحث الضوء على طبيعة الزمان والمكان. تتحدى الدراسة، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature Review Physics، الفهم التقليدي للكون وتفتح إمكانيات جديدة لنظرية كاملة للكون.

تقليديا، ناضل الفيزيائيون للتوفيق بين قوانين ميكانيكا الكم ومبادئ النسبية العامة. ويجب أن تتجاوز النظرية الناشئة قيود المكان والزمان. يشرح الدكتور فيصل هذا المفهوم المحير باستخدام الماء كقياس. مثلما يتكون الماء من جزيئات فردية ويمكن أن يشكل أشكالًا مثل الدوامة، فإن الشكل الهندسي للمكان والزمان يمكن أن ينشأ أيضًا من شيء لا يوجد ضمن حدود أي منهما.

تشير هذه الملاحظة المذهلة إلى وجود نظرية فيزيائية تتجاوز فهمنا الحالي للمكان والزمان. يواصل الدكتور فيصل وفريقه التحقيق في نشوء المكان والزمان باستخدام الماء كأداة للبصيرة. لا يتحدى هذا النهج حدود الفيزياء فحسب، بل يسمح أيضًا باستكشاف أعمق لفيزياء الكم فيما يتعلق بظواهر مثل الثقوب السوداء.

ويضم الفريق الدولي من الباحثين الدكتور صامويل براونشتاين من جامعة يورك في المملكة المتحدة، والدكتور لورانس كراوس، والدكتور فرانشيسكو مارينو من المعهد الوطني للبصريات في إيطاليا، والدكتور نافيد شاه من جامعة الجامعة الملية الإسلامية في الهند. يمثل تعاونهم في هذه الدراسة خطوة مهمة إلى الأمام في سعينا لفهم الطبيعة الأساسية للكون.

الآثار المترتبة على هذا البحث بعيدة المدى. من خلال سد الفجوة بين النسبية العامة وميكانيكا الكم، يقترب العلماء من نظرية موحدة يمكنها تفسير طريقة عمل الكون على المستويين الكلي والجزئي. وفي حين أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين استكشافه، فإن هذه الدراسة تفتح إمكانيات مثيرة للاكتشافات المستقبلية التي يمكن أن تحدث ثورة في فهمنا للواقع.