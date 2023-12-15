دراسة جديدة تستكشف العلاقة الغامضة بين ميكانيكا الكم والنسبية العامة

في دراسة رائدة نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature Review Physics، يتعمق باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية في أوكاناغان، بقيادة الدكتور مير فيصل، في مناطق مجهولة من خلال محاولة مزج نظرية النسبية العامة لأينشتاين مع ميكانيكا الكم. ويهدف هذا النهج الرائد إلى تقديم رؤى جديدة حول طبيعة الزمان والمكان، مما يتحدى فهمنا التقليدي للكون.

تقليديا، تم تفسير الكون من خلال عدستين منفصلتين: النسبية العامة على المستوى المجهري وميكانيكا الكم على المستوى المجهري. ومع ذلك، فقد ثبت أن سد الفجوة بين هذين المجالين يمثل تحديًا كبيرًا للفيزيائيين. يوضح الدكتور فيصل: "لطالما جادل الفيزيائيون بأن أي نظرية تشمل ميكانيكا الكم والنسبية العامة لا يمكن أن تنشأ من المكان والزمان".

ولجعل هذه المفاهيم المجردة ملموسة أكثر، لجأ الباحثون إلى تشبيه غير متوقع: الماء. يمكن أن يتخذ الماء، الذي يتكون من جزيئات فردية، أشكالًا مختلفة، مثل الدوامة عند تصريفه. ومع ذلك، على نطاق الجزيئات الفردية، مثل هذا الشكل غير موجود. وبالمثل، يرى الدكتور فيصل أن الشكل الهندسي للمكان والزمان ناشئ ولا يتوافق مع المفاهيم التقليدية للوجود داخل المكان والزمان.

يوفر تشبيه الماء إطارًا لفهم كيفية ظهور المكان والزمان في نظرية تتجاوز هذه المعايير. ويؤكد الدكتور فيصل أن “أي محاولة لبناء الجاذبية الكمومية تشير إلى أن الزمكان سينشأ من شيء غير موجود لا في المكان ولا في الزمان. لذلك، نحن ننظر الآن إلى نظرية فيزيائية تتجاوز المكان والزمان.

وباستخدام الماء كدليل، يأمل الباحثون في الحصول على مزيد من التبصر في نشوء المكان والزمان، خاصة فيما يتعلق بالثقوب السوداء. يضم هذا الفريق متعدد التخصصات علماء من جامعة يورك في المملكة المتحدة، والمعهد الوطني للبصريات في إيطاليا، وجامعة الجامعة الملية الإسلامية في الهند.

تمثل هذه الدراسة خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا للنسيج الأساسي للكون، مما يوفر منظورًا جديدًا للعلاقة الغامضة بين ميكانيكا الكم والنسبية العامة. بينما يواصل الباحثون استكشافهم، يتم دفع حدود معرفتنا باستمرار، مما يؤدي إلى حدود جديدة ومثيرة في الفيزياء.