استعدوا لعرض مبهر: عودة زخات شهب Ursids!

ملخص: يترقب مراقبو السماء حول العالم بفارغ الصبر هطول شهب Ursids السنوي، والذي سيبلغ ذروته في 23 ديسمبر من هذا العام. على الرغم من التنافس مع القمر الأحدب اللامع، يقدر علماء الفلك أنه يمكن أن ينتج حوالي عشرة نيازك في الساعة خلال ذروته. تم إنشاء هذا الدش النيزكي المنخفض المستوى بواسطة الحطام الذي خلفه المذنب 8P/Tuttle أثناء دورانه حول الشمس. وبينما تمر الأرض عبر سحابة الحطام هذه، تتفكك شظايا الجليد والصخور في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى ظهور خطوط مشرقة من الضوء وكرات نارية عرضية.

يشتق اسم زخة شهب Ursids من إشعاعها، وهي النقطة التي يبدو أن غالبية الشهب تتدفق منها. يقع إشعاع Ursids في كوكبة Ursa Minor، ومن هنا جاء الاسم. الحقيقة المذهلة هي أن الدب الأصغر عبارة عن كوكبة قطبية، مما يعني أنها تقع دائمًا فوق القطب الشمالي للأرض. وهذا يجعل الإشعاع مرئيًا طوال الليل لمراقبي السماء في مواقع مثل مدينة نيويورك.

على الرغم من أن Ursids ليس معروفًا مثل زخات الشهب الأخرى، إلا أنه يوفر تجربة مشاهدة فريدة للراغبين في مواجهة درجات الحرارة الباردة في شهر ديسمبر. يمكن رؤية الشهب على شكل خطوط مشرقة من الضوء عبر سماء الليل، مما يخلق عرضًا ساحرًا. في بعض الأحيان، تدخل شظايا أكبر من حطام المذنبات الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى ومضات ساطعة أو كرات نارية.

المذنب 8P/Tuttle، المذنب الأم لزخة Ursids النيزكية، هو مذنب متوسط ​​الحجم يبلغ قطره 2.8 ميل. ومع اقترابه من الشمس في مداره الذي يبلغ طوله 13.6 سنة أرضية، تتسبب الحرارة في تحول الجليد الصلب للمذنب إلى غاز من خلال عملية تسمى التسامي. يهرب الغاز من المذنب، تاركًا وراءه خطوطًا من حبيبات الغبار وشظايا أكبر حول الشمس.

يحدث تساقط شهب Ursids سنويًا، لكن هذا العام يحمل أهمية خاصة، حيث سيمر المذنب 8P/Tuttle بالقرب من الأرض في يوم عيد الميلاد عام 2130 على مسافة قريبة نسبيًا تبلغ حوالي 14 مليون ميل. إذا كنت متشوقًا لمشاهدة هذه الظاهرة السماوية أو استكشاف عجائب السماء ليلاً، فتأكد من مراجعة أدلة التلسكوبات والمناظير والتصوير الفلكي. ولا تنس مشاركة صورك المذهلة لدش نيزك Ursids مع قراء موقع Space.com عن طريق إرسالها إلى [البريد الإلكتروني محمي].