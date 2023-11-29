استكشاف تأثير الجاذبية الصفرية على الوظيفة الجنسية للذكور

لقد فتن استكشاف الفضاء الخيال البشري لفترة طويلة، مع رؤى رواد الفضاء وهم يطفوون بلا وزن عبر الكون. ولكن ماذا نعرف عن تأثيرات انعدام الجاذبية على أجسامنا، وتحديداً الوظيفة الجنسية لدى الذكور؟ تلقي الأبحاث الحديثة التي أجراها علماء من جامعة ولاية فلوريدا وكلية الطب بجامعة ويك فورست الضوء على هذا الموضوع المثير للاهتمام.

وأجرى الباحثون في دراستهم تجارب على 86 فأرا ذكرا، وقسموهم إلى ست مجموعات. تعرضت كل مجموعة لدرجات متفاوتة من محاكاة الإشعاع الكوني المجري، بما في ذلك ظروف انعدام الجاذبية. ولمحاكاة انعدام الوزن، تم تعليق ثلاث مجموعات من الفئران في الهواء باستخدام تقنية تسمى "تفريغ الأطراف الخلفية".

وقام الباحثون بتحليل أنسجة القضيب لدى الفئران بعد ما يقرب من 12 إلى 13 شهرًا من التعرض لـ "رحلات الفضاء" والإشعاع. اكتشفوا أن محاكاة انعدام الوزن والإشعاع المجري لهما تأثير كبير على نشاط الأوعية الدموية وقدرة استرخاء الجسم الكهفي، مما قد يزيد من خطر ضعف الانتصاب.

ومن المثير للاهتمام، أنه في حين أن التعرض للإشعاع المجري كان له التأثيرات الأكثر خطورة على تفاعل الأوعية الدموية، ووظيفة بطانة الأوعية الدموية، والاسترخاء، فإن محاكاة انعدام الوزن وحده أدى أيضًا إلى ضعف توسع الأوعية في الجسم الكهفي. تؤكد هذه النتائج على أهمية إجراء المزيد من الأبحاث حول التأثيرات طويلة المدى لرحلات الفضاء على الوظيفة الجنسية، سواء بالنسبة لرواد الفضاء من الذكور والإناث الذين يشرعون في مهام الفضاء السحيق.

إن فهم تأثيرات انعدام الجاذبية والإشعاع الكوني على أجسامنا أمر بالغ الأهمية لمستقبل استكشاف الفضاء. وبينما نفكر في إرسال البشر في مهمات طويلة إلى كواكب بعيدة، يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل على صحتهم الجنسية ورفاهتهم بشكل عام.

في الختام، تشير الدراسة إلى أن استكشاف الفضاء السحيق لفترات طويلة يمكن أن يكون له آثار دائمة على وظيفة الأوعية الدموية العصبية لأنسجة الانتصاب. ويشدد الباحثون على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستمرة في آثار رحلات الفضاء على الوظيفة الجنسية وتطوير التدابير المضادة المناسبة لضمان رفاهية رواد الفضاء في المستقبل.