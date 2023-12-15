دعم علماء الفلك المتنوعين ثقافياً: مقابلة مع آشلي ووكر

في مقابلة أجريت مؤخرًا، ناقش آشلي ووكر، رئيس Black in Astro (BiA) وطالب دكتوراه في جامعة هوارد، مهمة المنظمة وأهدافها، بالإضافة إلى شراكتها مع رابطة علماء الفلك الأقل تمثيلاً (LUMA) من أجل مساحة التجمع في قرية قوس قزح.

تهدف منظمة Black in Astro، التي تأسست بدافع الحب والرحمة تجاه السود، إلى تقديم الدعم المستمر للأفراد في علم الفلك والمجالات ذات الصلة. تمتد مهمتهم إلى ما هو أبعد من الأوساط الأكاديمية، حيث تشمل الفنانين ومهندسي الطيران وأي شخص يتعرف على الثقافة. تقدر المنظمة الشمولية وتسعى جاهدة لتمكين السود في جميع أنحاء العالم.

يعد حضور اجتماعات الجمعية الفلكية الأمريكية (AAS) جزءًا مهمًا من استراتيجية Black in Astro لتحقيق أهدافهم. لقد كانت AAS داعمًا قويًا لمهمتها، خاصة في تعزيز التنوع والشمول. ويحمل اجتماع هذا العام إثارة خاصة، لأنه يعقد في مدينة سوداء لأول مرة منذ عقدين من الزمن. لقد كان دعم AAS لمنظمات مثل CSMA وجهودها لربط الأشخاص الملونين فعالاً في تعزيز بيئة ترحيبية وشاملة.

لقد كانت الشراكة بين Black in Astro وLUMA لقرية قوس قزح بمثابة تعاون ممتع. تعد قرية قوس قزح بالإرشاد والمجتمع والمرح للأفراد السود والبني وحلفائهم. وفي حين أن التفاصيل المحددة لا تزال قيد اللمسات النهائية، إلا أن الترقب كبير للتجمع القادم.

شجعت آشلي ووكر الأشخاص على البقاء على اتصال مع Black in Astro من خلال متابعتها على وسائل التواصل الاجتماعي (@that_astro_chic). بالإضافة إلى ذلك، ستتحدث في مؤتمر AGU القادم، وتناقش عملها مع علماء الفلك السود. يستضيف Black in Astro أيضًا حفل عشاء في جامعة ميشيغان، ينظمه نائب الرئيس كابريس فيليبس. علاوة على ذلك، ستدير آشلي جلسة لكليات وجامعات السود التاريخية (HBCUs) في علم الفلك في اجتماع AAS.

في الختام، يخطو Black in Astro خطوات كبيرة في تعزيز التنوع والشمول في علم الفلك. ومن خلال شراكاتهم وفعالياتهم وحضورهم في المؤتمرات، يقومون بإنشاء مساحات تحتفي وتدعم علماء الفلك المتنوعين ثقافيًا وحلفائهم.