اكتشافات جديدة حول مجرات قزمة تدور حول درب التبانة

ألقت دراسة حديثة باستخدام بيانات من مهمة جايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ضوءًا جديدًا على مصير المجرات القزمة التي تدور حول درب التبانة. وخلافًا للاعتقادات السابقة، فإن هذه المجرات القزمة ليست أقمارًا طويلة المدى لمجرة درب التبانة، ولكنها وصلت متأخرة والتي يتم تدميرها في النهاية عندما تقترب جدًا من مجرتنا الضخمة.

استخدم الباحثون بيانات جايا لتحديد بقايا المجرات داخل مجرة ​​درب التبانة والتي نشأت من مجرات أصغر تم ابتلاعها. ومن خلال هذا التحليل، اكتشفوا أن معظم بقايا المجرات القزمة دخلت مجرة ​​درب التبانة خلال الـ 3 مليارات سنة الماضية. ومع ذلك، عند اصطدامها بمجرتنا، خضعت هذه المجرات القزمة لتغيرات هيكلية كبيرة وفقدت الكثير من غازها بسبب الاضطراب الناتج عن الاصطدام.

إحدى النتائج المثيرة للاهتمام من الدراسة هي عدم وجود المادة المظلمة في المجرات القزمة التي امتصتها مجرة ​​درب التبانة. وفقًا للفيزياء الكلاسيكية، كان من المفترض أن تحتوي هذه المجرات على كميات كبيرة من المادة المظلمة، والتي كان من شأنها أن تساعد في الحفاظ على بنيتها حتى بعد دمجها في درب التبانة. حقيقة أن هذه المجرات تفتقر إلى المادة المظلمة تشير إلى أن المجرات القزمة التي تدور حاليًا حول درب التبانة من المحتمل أيضًا أن تكون ناقصة في المادة المظلمة ومن المحتمل أن تواجه مصيرًا مشابهًا المتمثل في امتصاصها من قبل مجرتنا.

تتحدى هذه النتائج الافتراضات السابقة حول طول عمر المجرات القزمة التي تدور حول درب التبانة. وكان يُعتقد سابقًا أن هذه المجرات يمكن أن تدور لمليارات السنين بسبب محتواها الغني بالمادة المظلمة. ومع ذلك، يشير البحث الجديد إلى أن هذه المجرات لا تعيش إلا لفترة قصيرة نسبيًا قبل أن يتم تعطيلها وامتصاصها.

يعد تقدير محتوى المادة المظلمة في المجرات القزمة الممتصة مهمة صعبة نظرًا لأن المادة المظلمة غير مرئية وغير قابلة للاكتشاف. إن التغيرات في سرعات ومدارات النجوم في هذه المجرات بسبب التفاعلات مع أجسام درب التبانة تجعل من الصعب قياس محتوى المادة المظلمة بدقة.

في حين أن الباحثين يأملون أن توفر الطرق البديلة نظرة ثاقبة لمحتوى المادة المظلمة لهذه المجرات الممتصة، إلا أن الألغاز المحيطة بمصير المجرات القزمة في وجود الجاذبية الشديدة لمجرة درب التبانة لا تزال دون حل. سيكون إجراء المزيد من الدراسات وبيانات الرصد أمرًا حاسمًا في كشف تعقيدات هذه التفاعلات وفهم دور المادة المظلمة في بقاء المجرات القزمة.