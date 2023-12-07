رؤى جديدة حول سحابة الطوب الغامضة في مجرتنا

كشفت دراسة جديدة عن سحابة الغبار ذات الشكل الصندوقي المعروفة باسم "الطوب" عن تفاصيل مدهشة حول تركيبها، مما يعمق الغموض المحيط بهذا الجسم المحير. ولطالما حير العلماء بسبب عدم تشكل النجوم داخل السحابة الكثيفة، نظرا لحجمها وكثافتها الهائلة. ومع ذلك، كشفت الملاحظات الأخيرة باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن مكون جديد في تركيبة الطوب: أول أكسيد الكربون المتجمد.

وتظهر الدراسة، التي نشرت في مجلة الفيزياء الفلكية، أن الطوب يحتوي على كمية أكبر بكثير من جليد أول أكسيد الكربون مما كان متوقعا في السابق. يتحدى هذا الاكتشاف النماذج الحالية لتكوين النجوم، وقد يكون له آثار كبيرة على دراسة السحب المظلمة في مركز درب التبانة. يشير وجود جليد أول أكسيد الكربون إلى أن الطوب لا يتكون من الغاز فحسب، بل يحتوي أيضًا على جزيئات الغبار حيث يحدث التجمد.

يوضح المؤلف الرئيسي آدم جينسبيرغ، عالم الفلك في جامعة فلوريدا، أن هذا الاكتشاف يجعل العلماء أقرب إلى فهم التوزيع الشامل داخل الطوب. ومع ذلك، فإنه يثير أيضًا أسئلة جديدة حول أصول جليد أول أكسيد الكربون ولماذا لا يحدث تكوين النجوم كما هو متوقع. بالإضافة إلى ذلك، تظل الميزات الغريبة مثل النتوءات والخيوط داخل الطوب غير مفسرة.

في سبتمبر 2022، حصل جينسبيرغ وفريقه على بيانات من تلسكوب ويب، الأمر الذي تطلب تنظيفًا وإعادة توجيه واسع النطاق للتوافق مع خرائط السماء الحالية. واكتشفوا أن جليد أول أكسيد الكربون الزائد في الطوب تسبب في ظهور الصور المرصودة بلون غير صحيح.

يمكن أن يكون لوجود جليد أول أكسيد الكربون في الطوب آثار بعيدة المدى تتجاوز دراسة هذه السحابة المحددة. وتشير الدكتورة ناتالي باترفيلد، العالمة المساعدة في المرصد الوطني لعلم الفلك الراديوي، إلى أن فهم هذه الظاهرة يمكن أن يحدث ثورة في الأبحاث المتعلقة بمركز المجرة، مما يؤثر على مجالات الدراسة المختلفة مثل المستعرات الأعظمية وتقدير كتلة السحب.

لا يزال أصل جليد أول أكسيد الكربون لغزًا. يمكن أن يكون ذلك بسبب انخفاض درجة حرارة جزيئات الغبار داخل الطوب أو تجميد الماء، الذي يحبس أول أكسيد الكربون. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لكشف هذه الألغاز والحصول على فهم شامل لهذه المنطقة الغامضة من مجرتنا.

إن دراسة الجليد الموجود داخل الطوب لا تلقي الضوء على تكوين النجوم في مجرتنا فحسب، بل لها أيضًا آثار على فهم نظامنا الشمسي والأرض. إن اكتشاف أول أكسيد الكربون المتجمد يفتح آفاقًا جديدة للبحث والاستكشاف في أسرار الكون.