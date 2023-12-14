رؤى جديدة في Cassiopeia A: استكشاف بقايا المستعر الأعظم

حصل علماء الفلك مؤخرًا على فهم غير مسبوق لبقايا المستعر الأعظم المعروف باسم Cassiopeia A (Cas A) من خلال عدسة تلسكوب جيمس ويب الفضائي. كشفت هذه الملاحظة الرائدة عن ميزات لم تُرى من قبل وألقت ضوءًا جديدًا على البنية المعقدة للبقايا.

Cas A، الذي تمت دراسته على نطاق واسع بواسطة التلسكوبات القوية مثل هابل، وتلسكوب سبيتزر الفضائي، ومرصد شاندرا للأشعة السينية، تم فحصه الآن باستخدام البصريات الحديثة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي. يتمتع تلسكوب ويب، المزود بعيون حساسة للغاية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، بالقدرة على مراقبة الأجسام الخافتة والبعيدة.

إن مراقبة Cas A بواسطة أداتي Webb الرئيسيتين، MIRI (أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة) وNIRCam (كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة)، قد وفرت فهمًا أعمق للغلاف الداخلي للبقايا. وقد سلط مزيج البيانات من MIRI وNIRCam الضوء على مدى تعقيد البنية، موضحًا كيف "تحطم" النجم عندما انفجر، وهو ما يشبه شظايا الزجاج التي كتبها داني ميليسافلجيفيتش من جامعة بوردو، الذي قاد عمليات الرصد.

في صورة NIRCam، تمثل الحلقة الساطعة ذات اللون البرتقالي والوردي الغلاف الداخلي لـ Cas A، المكون من الكبريت والأكسجين والأرجون. ومن الممكن أن تكون هذه العناصر بمثابة اللبنات الأساسية للأنظمة الشمسية المستقبلية. يمتد الهيكل بأكمله لـ Cas A على قطر مثير للإعجاب يصل إلى 10 سنوات ضوئية، مع أصغر المعالم التي التقطها ويب والتي يبلغ عرضها حوالي 10 مليارات ميل.

يوفر مشهد MIRI مزيدًا من التبصر في السحابة المحطمة لـ Cas A. وتوضح الحلقة الساطعة المحيطة بالبقايا الاصطدام بين الغلاف الخارجي والوسط البينجمي. وبينما تظل هذه المنطقة مرئية كسحابة دخانية منتشرة في NIRCam، فإن قدرات الأشعة تحت الحمراء المتوسطة لـ MIRI تصور هذا الاصطدام بوضوح. بالإضافة إلى ذلك، تظهر بقعة خضراء غامضة في منتصف البقايا، ولا يزال علماء الفلك يحاولون فك شفرتها. تشير مجموعة البيانات الواردة من NIRCam وMIRI إلى أن هذه الظاهرة قد تكون نتيجة تفاعل حطام المستعر الأعظم مع الغاز الصادر عن النجم قبل زواله الانفجاري.

توفر صور تلسكوب ويب الجديدة هذه للعلماء فهمًا معززًا لتعقيدات Cas A وتطوره مع مرور الوقت. ويمكن الوصول إلى الإصدارات ذات الدقة الكاملة لهذه الصور وتنزيلها من موقع Webb Telescope، مما يسمح للباحثين وعشاق الفضاء بالتعمق أكثر في العجائب الكونية الآسرة.