فهم آليات طبقات الصخور الصلبة السميكة: الآثار المترتبة على سلامة التعدين

ملخص:

ركزت دراسة حديثة على آليات الطبقات الصخرية الصلبة السميكة في عملية تعدين الفحم، خاصة في منطقة أوردوس في منغوليا الداخلية بالصين. وهو يسلط الضوء على المخاطر المحتملة التي يشكلها تراكم الطاقة المرنة في هذه الطبقات وخطر إثارة زلازل تعدينية قوية وغيرها من الكوارث الديناميكية. يبحث البحث في عملية تطور طبقات الصخور الصلبة السميكة ويتحقق من صحة التحليل باستخدام بيانات زلزال المناجم عالية الطاقة وبيانات هبوط السطح. وتكشف النتائج عن رؤى مهمة حول قانون خرق هذه الطبقات، وتقدم إرشادات للوقاية من الكوارث والسيطرة عليها في الظروف الجيولوجية الهندسية المماثلة.

مقدمة:

غالبًا ما يواجه تعدين الفحم في الصين تحدي الطبقات الصخرية الصلبة السميكة، والتي تتميز بالقوة العالية والسماكة الكبيرة والطبقات المتكاملة بشكل جيد. توجد هذه الطبقات بشكل شائع في مناطق مثل منغوليا الداخلية وشنشي وشاندونغ. ومع ذلك، مع تقدم التعدين وزيادة مساحة السطح المتدلي للطبقات السميكة، تتراكم الطاقة المرنة داخل الطبقات. عندما يتم الوصول إلى حد الانهيار، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زلازل التعدين القوية، وتدفق مياه المناجم، وانهيار الأسطح، وغيرها من الكوارث الديناميكية. لا تشكل هذه الأحداث مخاطر على عمليات تعدين الفحم تحت الأرض فحسب، بل تؤثر أيضًا على المجتمعات المحيطة من خلال الاهتزازات الأرضية والتهديدات للمباني.

خلفية الدراسة:

أجرى الباحثون داخل الصين وخارجها أبحاثًا مكثفة حول آليات الطبقات الصخرية السميكة والصلبة. ركزت الدراسات السابقة على موضوعات مثل توزيع الإجهاد، وظروف زعزعة الاستقرار وطرق التحكم، والنماذج الميكانيكية، وقوانين الإجهاد، والكسور، والطاقة الناجمة عن أنشطة التعدين. في حين أن هذه الدراسات قدمت رؤى قيمة، لا تزال هناك حاجة لفهم شامل لقانون ميكانيكا الكسر لطبقات الصخور السميكة والصلبة.

التركيز على البحوث:

في هذه الدراسة، تم إنشاء نموذج ميكانيكي هيكلي لصفيحة سميكة لتحليل عملية تطور الطبقات الصخرية الصلبة السميكة في منطقة أوردوس. يتحقق الباحثون من صحة تحليلهم من خلال مقارنته ببيانات الزلازل عالية الطاقة وهبوط السطح. يتم استخلاص الاستنتاجات التالية من الدراسة:

1. لا تتكسر الطبقات الصلبة السميكة في النظام الطباشيري أثناء عملية التقدم والتعدين في لوحة الاختبار في منجم شيلاوسو للفحم.

2. عندما يتم تعدين لوحة الاختبار لمسافة عرضين من اللوحة، لا تحدث كسور في الجزء السفلي من الطبقات الصلبة السميكة بسبب عدم وجود مساحة منفصلة.

3. تحدث الكسور في الطبقات الصلبة السميكة في اتجاه عمودي عند تقدم لوحة الاختبار إلى حوالي 856 م.

4. لم تحدث أي أحداث زلزالية عالية الطاقة أثناء التعدين في لوحة الاختبار، وكانت كمية الهبوط السطحي حوالي 200 ملم.

5. يحدث زلزالان منجميان عاليا الطاقة على مسافة 837 م و 1153 م من الموضع الأولي للوحة على التوالي، مما يؤدي إلى زيادة الحد الأقصى لمقدار الهبوط السطحي إلى 1397 ملم.

آثار:

نتائج البحث لها آثار توجيهية هامة لدراسة قانون الخرق للطبقات الصلبة السميكة في ظل ظروف جيولوجية مماثلة. يعد فهم آليات طبقات الصخور الصلبة أمرًا بالغ الأهمية للسيطرة المسبقة على الكوارث وضمان ممارسات آمنة وفعالة لاستخراج الفحم. ومن خلال تحديد المخاطر المحتملة وتقديم المبادئ التوجيهية للوقاية والسيطرة، يساهم هذا البحث في تعزيز سلامة التعدين وحماية المجتمعات في مناطق تعدين الفحم.