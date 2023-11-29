التأثير المذهل للتوهجات الشمسية على الغلاف الجوي للأرض

أحدثت الانفجارات المتعددة التي حدثت على الشمس هذا الأسبوع موجات صادمة عبر المجتمع العلمي، حيث اندفعت ثلاث دفقات على الأقل من البلازما من هالة الشمس نحو الأرض. تتمتع هذه الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) بالقدرة على الاندماج، مما يؤدي إلى إنشاء انبعاث إكليلي ضخم قادر على إثارة عاصفة جيومغناطيسية قوية وعرض مذهل للشفق القطبي المرئي في شمال الولايات المتحدة وأوروبا. إن الترقب ليوم الخميس أو الجمعة واضح ونحن ننتظر بفارغ الصبر هذا المشهد السماوي.

يمكن للعواصف الشمسية، رغم كونها آسرة، أن تعطل بنيتنا التحتية التكنولوجية. لكن الخبراء يؤكدون لنا أن هذه العاصفة القادمة ليست من بين العواصف الكارثية. وأوضح رايان فرينش، عالم الفيزياء الشمسية في المرصد الوطني للطاقة الشمسية، أنه على الرغم من أن العاصفة قد تسبب اضطرابات طفيفة في الصناعات المتخصصة، إلا أنها لن تشكل أي تهديدات تكنولوجية كبيرة.

وبينما نتعجب من قوة الشمس، من المهم أن نفهم الجدول الزمني لهذه الأحداث الكونية. تطلق التوهجات الشمسية رشقات من الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي يصل إلى الأرض في ثماني دقائق فقط. من ناحية أخرى، تستغرق الانبعاث الإكليلي وقتًا أطول قليلاً، عادةً من يومين إلى ثلاثة أيام، للوصول إلى كوكبنا. أظهرت صور الأقمار الصناعية الحديثة سحابة هالة تتوسع بعيدًا عن الشمس، مما يشير إلى أن البلازما تتجه مباشرة نحونا.

ويتوقع مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن يتسبب هذا الانبعاث الإكليلي في حدوث عاصفة مغنطيسية أرضية معتدلة من الفئة G2. يشير تصنيف العواصف هذا إلى محفزات جهد الإنذار المحتملة وتلف المحولات في أنظمة الطاقة في خطوط العرض العليا. علاوة على ذلك، قد يكون الشفق القطبي مرئيًا في أقصى الجنوب مثل نيويورك وأيداهو.

ومع ذلك، فإن الإثارة لا تنتهي عند هذا الحد. من المحتمل أن يندمج التوهج الشمسي يوم الثلاثاء مع عدد قليل من الانبعاثات الإكليلية الإكليلية الأخرى، مما يؤدي إلى ما يشير إليه الخبراء باسم "آكلة لحوم البشر". إذا حدث هذا، فمن الممكن أن نشهد عاصفة جيومغناطيسية قوية من نوع G3، مع انقطاع متقطع للملاحة عبر الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية عالية التردد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأضواء الشمالية أن تضيء السماء جنوبًا حتى إلينوي وأوريجون.

أسئلة وأجوبة:

س: كم من الوقت يستغرق وصول التوهجات الشمسية والانبعاث الإكليلي إلى الأرض؟

ج: تصل التوهجات الشمسية في غضون ثماني دقائق تقريبًا، في حين تستغرق الانبعاث الإكليلي الإكليلي عادةً من يومين إلى ثلاثة أيام.

س: ما هو تأثير العاصفة الجيومغناطيسية G2؟

ج: يمكن أن تتسبب عاصفة G2 في حدوث إنذارات بالجهد الكهربي في أنظمة الطاقة في خطوط العرض العليا وتلف المحولات. وقد يؤدي أيضًا إلى ظهور الشفق القطبي في أقصى الجنوب مثل نيويورك وأيداهو.

س: ما هو "آكل لحوم البشر" CME؟

ج: يحدث الانبعاث الإكليلي "آكل لحوم البشر" عندما تندمج العديد من الانبعاث الإكليلية في حدث أكبر وأكثر قوة.

س: ما هي الاضطرابات المحتملة الناجمة عن العاصفة الجيومغناطيسية G3؟

ج: يمكن أن تؤدي عاصفة G3 إلى اضطرابات متقطعة في الملاحة عبر الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية عالية التردد. ويمكنه أيضًا إنتاج أضواء شمالية مرئية في أقصى الجنوب مثل إلينوي وأوريجون.

س: هل هناك أي أمثلة حديثة لعروض الشفق المذهلة الناجمة عن العواصف المغناطيسية الأرضية؟

ج: نعم، في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت عاصفة جيومغناطيسية من طراز G3 عروضًا شفقية خلابة بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، مع وهج خافت يمكن رؤيته جنوبًا مثل تكساس وكارولينا الشمالية.