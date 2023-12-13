يكشف بحث جديد عن التأثير المحتمل للطقس الفضائي على إشارات السكك الحديدية

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة لانكستر في المملكة المتحدة الضوء على المخاطر المحتملة التي قد تشكلها العواصف الجوية الفضائية على أنظمة إشارات السكك الحديدية. بالاعتماد على بيانات من Network Rail، مشغلي البنية التحتية للسكك الحديدية في بريطانيا، وباستخدام نمذجة التيارات المستحثة بالمغناطيسية الأرضية (GIC)، اكتشف الباحثون أن هذه العواصف يمكن أن تسبب أعطالًا في إشارات السكك الحديدية، بما في ذلك ما يعرف بفشل "الجانب الخطأ".

كاميرون باترسون، دكتوراه في السنة الرابعة. وأوضح أحد الطلاب من جامعة لانكستر أنه في بعض السيناريوهات، يمكن لتأثيرات الطقس الفضائي أن تتسبب في تحول الإشارات إلى اللون الأخضر في حين يجب أن تكون حمراء. قد يؤدي هذا إلى حدوث تصادمات إذا لم تتم معالجته بشكل مناسب. ووجد فريق البحث أن مثل هذه الإخفاقات الجانبية يمكن أن تحدث بشكل متكرر أكثر مما كان يعتقد سابقًا، مع احتمال حدوث مثل هذه الحوادث كل 10 إلى 20 عامًا.

ركزت الدراسة على اثنين من خطوط السكك الحديدية المكهربة في المملكة المتحدة: قسم بريستون إلى لانكستر من الخط الرئيسي للساحل الغربي وخط غلاسكو إلى إدنبرة. تم اختيار هذه المسارات لأنها تستخدم دوائر المسار DC، والتي أشارت الدراسات السابقة إلى أنها قد تكون معرضة بشكل خاص لتأثيرات الطقس الفضائي. بالإضافة إلى ذلك، تم أخذ الجيولوجيا المختلفة للطريقين بعين الاعتبار عند تقييم المخاطر المحتملة.

وشدد الباحثون على أهمية فهم قوة المجالات الكهربائية المتولدة أثناء العواصف الجيومغناطيسية كعامل حاسم في التنبؤ بالتأثير على أنظمة إشارات السكك الحديدية. كما سلطوا الضوء على دور منظمات مثل مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في مراقبة وتوفير المعلومات الأساسية خلال أحداث الطقس الفضائي.

في حين أن الدراسة بمثابة تذكير تحذيري بنقاط ضعف أنظمة السكك الحديدية في مواجهة الطقس الفضائي، فمن المهم ملاحظة أنه ليس كل العواصف المغناطيسية الأرضية ستؤدي بالضرورة إلى تعطيل السفر بالسكك الحديدية. ومع ذلك، تدعو النتائج إلى زيادة الوعي والاستعداد داخل الصناعة.

وكشف مؤلفو الدراسة أن مشغلي السكك الحديدية في المملكة المتحدة يتابعون البحث عن كثب، ويجري النظر في خطط لتوسيع نطاق الدراسة لتشمل المزيد من خطوط السكك الحديدية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى استكشاف التأثيرات المحتملة في كندا والولايات المتحدة. يهدف هذا البحث إلى تقديم رؤى قيمة وأدلة علمية للمساعدة في التخفيف من المخاطر المحتملة التي يشكلها الطقس الفضائي على البنية التحتية للسكك الحديدية في جميع أنحاء العالم.