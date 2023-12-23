توشك مهمة الطاقة الشمسية الطموحة الهندية، Aditya-L1، على الوصول إلى إنجاز كبير مع اقترابها من وجهتها، وهي نقطة لاغرانج (L1)، التي تبعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض. سيقوم هذا المرصد الفضائي الرائد، الذي أطلقته منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في 2 سبتمبر، بدراسة الشمس من مدار هالة فريد حول النقطة L1.

أعلن رئيس ISRO إس سوماناث أنه من المتوقع أن يدخل Aditya-L1 إلى نقطة L1 في 6 يناير، وسيتم الإعلان عن الوقت المحدد قريبًا. عند وصول المركبة الفضائية، ستحتاج إلى تشغيل المحرك للحفاظ على موقعها ومنعها من الانجراف أكثر. بمجرد استقراره، سيظل Aditya-L1 محصورًا عند النقطة L1 على مدار السنوات الخمس القادمة، حيث يقوم بجمع البيانات المهمة التي ستساعد في فهم ديناميكيات الشمس وتأثيرها على حياتنا.

وشدد سوماناث على أن "البيانات التي تم جمعها بواسطة Aditya-L1 لن تفيد الهند فحسب، بل العالم بأسره أيضًا". ستساهم رؤى المهمة القيمة حول الأحداث الشمسية في التقدم في علوم الفضاء ومساعدة الباحثين على استكشاف الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية.

لا يتوقف مسعى الهند في استكشاف الفضاء عند Aditya-L1. وضعت ISRO نصب عينيها بناء محطة فضائية هندية مخصصة، "محطة بهاراتيا الفضائية"، تماشيًا مع رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي. اعترف سوماناث بظهور جهات فاعلة جديدة في قطاع الفضاء وأعرب عن التزام ISRO بدعم وتشجيع هذا الجيل الجديد.

وتدرك الهند الحاجة إلى صقل براعتها التكنولوجية والتركيز على القطاعات التي يمكنها أن تصبح فيها رائدة. ومن خلال الشروع في مهمات جريئة مثل Aditya-L1 وإرساء الأساس لمحطة فضائية وطنية، تهدف الهند إلى إحداث ثورة في استكشاف الفضاء وتأسيس نفسها كلاعب هائل في ساحة الفضاء العالمية.