تظهر دراسة جديدة إمكانية جمع الجزيئات العضوية من قمر زحل إنسيلادوس

By

ملخص: تشير دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييغو إلى أنه من المحتمل جمع حبيبات الجليد غير التالفة التي تحتوي على أحماض أمينية من أعمدة الجليد لقمر زحل إنسيلادوس. استخدمت الدراسة جهازًا فيزيائيًا لفحص الاصطدامات، ووجدت أن الأحماض الأمينية الموجودة في حبيبات الجليد يمكنها البقاء على قيد الحياة عند سرعات تصادم تصل إلى 9,400 ميل في الساعة، مما يجعل من الممكن للمركبات الفضائية جمعها دون تدميرها. هذا الاكتشاف ليس له آثار على دراسة إنسيلادوس فحسب، بل أيضًا على الأقمار الأخرى الحاملة للمياه، مثل يوروبا التابع لكوكب المشتري.

لقد أثار اهتمام العلماء منذ فترة طويلة إمكانية العثور على علامات للحياة في المحيط الموجود تحت سطح القمر إنسيلادوس، وخاصة في أعمدة الجليد المتصاعدة من سطحه. ومع ذلك، فإن جمع الجزيئات العضوية من هذه الأعمدة دون الإضرار بها كان يمثل تحديًا كبيرًا. توفر هذه الدراسة بصيصًا من الأمل، مما يشير إلى أنه قد يكون من الممكن بالفعل تأمين حبيبات الجليد غير التالفة من القمر إنسيلادوس والحصول على فهم واضح للمركبات الموجودة بداخلها.

تضمنت التجربة تكوين جزيئات ثلجية عن طريق دفع الماء عبر إبرة عالية الجهد، مما يتسبب في تفتيت الماء إلى قطرات صغيرة. ثم تتبلور هذه القطرات إلى حبيبات ثلجية عند دخولها في الفراغ. ثم أطلق الباحثون الحبوب المتصلبة من خلال مقياس الطيف وقاموا بتحليلها.

وقال روبرت كونتينيتي، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة: "لقد أثبتنا أنه من الممكن جمع الجزيئات العضوية من أعمدة الجليد على سطح إنسيلادوس دون تدميرها". يفتح هذا الاختراق إمكانيات مثيرة لمهمات مستقبلية مثل "Europa Clipper"، والتي من المحتمل أن تجمع أحماض أمينية مماثلة من حبيبات الجليد الموجودة على قمر المشتري "أوروبا".

نُشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences وتمثل خطوة حاسمة للأمام في فهمنا للحياة خارج كوكب الأرض. وبينما كان التركيز على إنسيلادوس، فإن آثار هذا البحث تمتد إلى ما هو أبعد من قمر واحد في نظامنا الشمسي. من خلال تقديم رؤى حول قابلية الأحماض الأمينية للبقاء على قيد الحياة أثناء السفر إلى الفضاء، تمهد هذه النتائج الطريق لمزيد من الاستكشاف الشامل والبحث عن الحياة في بيئات أخرى غنية بالمياه.