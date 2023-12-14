الباحثون يسلطون الضوء على لغز الانفجارات الراديوية السريعة

أحرز العلماء في معهد SETI مؤخرًا تقدمًا كبيرًا في كشف الظاهرة الغامضة للانفجارات الراديوية السريعة (FRBs). لقد أثارت هذه الانفجارات الغامضة لموجات الراديو المكثفة القادمة من الفضاء الخارجي اهتمام علماء الفلك لفترة طويلة، والآن، بفضل المراقبة التفصيلية للتدفق FRB 20220912A المتكرر، ظهرت رؤى جديدة.

خلال فترة مراقبة واسعة النطاق مدتها 541 ساعة باستخدام مصفوفة تلسكوب ألين (ATA) المحدثة، اكتشف الباحثون 35 FRBs مصدرها مكرر FRB 20220912A. ومن الجدير بالذكر أن جميع الدفقات الـ 35 أظهرت بصمات طاقة مميزة وتركزت في الجزء السفلي من طيف التردد. تؤكد هذه النتيجة المعرفة الموجودة فيما يتعلق بالتدفقات الراديوية السريعة مع تقديم بعض الخصائص الجديدة أيضًا.

أعربت الدكتورة صوفيا شيخ، المؤلفة الرئيسية للدراسة، عن سعادتها بالنتائج، قائلة: "نحن نقوم بتضييق نطاق مصدر الدفقات الراديوية السريعة، على سبيل المثال، إلى الأجسام المتطرفة مثل النجوم المغناطيسية، ولكن لا يوجد نموذج موجود يمكنه تفسير كل هذه التدفقات". الخصائص التي تمت ملاحظتها حتى الآن." تدعم نتائج الدراسة فكرة أن التلسكوبات الجديدة ذات القدرات الفريدة، مثل ATA، يمكنها تسليط الضوء على هذه الألغاز البارزة في علوم FRB.

كشف البحث، الذي نُشر مؤخرًا في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، عن سلوكيات إضافية مثيرة للاهتمام تظهرها الدفقات الراديوية السريعة. اكتشف الباحثون انخفاضًا واضحًا في التردد المركزي للانفجارات طوال فترة المراقبة التي استمرت شهرين، مما يشبه صافرة انزلاق كونية غير متوقعة. كما حددوا أيضًا وجود علاقة بين عرض النطاق الترددي والتردد المركزي، بالإضافة إلى الاختلافات في مدة الرشقة بمرور الوقت.

على الرغم من أن الدراسة استكشفت الأنماط المحتملة داخل وبين الدفقات الراديوية السريعة، إلا أنه لم يظهر أي نمط واضح. وهذا يعزز الطبيعة غير المتوقعة لهذه الظواهر السماوية. ومع ذلك، فقد مكنت الملاحظات الباحثين من توقع النقطة الفاصلة لألمع الانفجارات الصادرة عن FRB 20220912A، مما يوفر نظرة ثاقبة لمساهمتها في معدل الإشارة الكونية الإجمالي.

لعبت مصفوفة تلسكوب ألين دورًا محوريًا في فك ألغاز الدفقات الراديوية السريعة. بفضل قدرته الفريدة على تسجيل العديد من قنوات التردد في وقت واحد، يوفر ATA فحوصات فورية على FRBs ويتيح نظرة ثاقبة لسلوكها عبر نطاق واسع. تعد الترقيات المستمرة لـ ATA بمزيد من القدرات المحسنة، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم في فهمنا للتدفقات الراديوية السريعة.

وبينما يواصل العلماء سعيهم لفهم الكون، فإن كل اكتشاف جديد يجعلنا أقرب إلى كشف أصول وخصائص هذه الإشارات الكونية الآسرة.