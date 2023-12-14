دش نيزك Geminids: مشهد كوني

ملخص: من المقرر أن يصل زخة شهب الجوزاء إلى ذروتها ليلة 15 ديسمبر/كانون الأول، لتقدم عرضًا مبهرًا للشهب. على عكس معظم زخات الشهب التي تسببها المذنبات، تنشأ شهب الجوزاء من الكويكب 3200 فايثون. مع مرور كل عام، يصبح هطول الأمطار أكثر كثافة، حيث ينتج ما يصل إلى 150 نيزكًا في الساعة. أفضل وقت لمراقبة هذه الظاهرة المذهلة هو بين الساعة الثانية صباحًا والثالثة صباحًا حيث يمكن رؤية خطوط الضوء في جميع أنحاء السماء. في حين أن النيازك عادة ما تظهر باللون الأصفر، إلا أنها يمكن أن تختلف في اللون. يتبع Geminids زخات شهب Ursids، القادمة من المذنب 2P/Tuttle.

إعادة تعريف الألعاب النارية الكونية

استعد للمشهد السماوي بينما يتساقط زخات شهب الجوزاء في سماء الليل. ومن المقرر أن تبلغ هذه الظاهرة السنوية ذروتها ليلة 15 ديسمبر/كانون الأول، لتقدم عرضًا مذهلاً للشهب. بدلاً من أن يكون سببها مذنب، تختلف شهب الجوزاء عن زخات الشهب الأخرى حيث أن أصلها هو الكويكب 3200 فايثون. هذه الصخرة الفضائية، المعروفة باسم كويكب أبولو، تقترب من الشمس أكثر من أي كويكب آخر تم تحديده.

ومع اقتراب مركبة فايثون 3200 من الشمس، تؤدي الحرارة الشديدة إلى إذابة الجليد وتبخر الغازات الموجودة داخل الصخور، تاركة وراءها سلسلة من الحطام. هذه الجسيمات الصغيرة معلقة في مدار الكويكب، وتتقاطع مع كوكبنا. والنتيجة هي عرض ضوئي رائع، حيث تتدفق الشهب عبر السماء في اتجاهات مختلفة. في حين أن الجوزاء تنتج عادة حوالي 150 نيزكًا في الساعة في سماء صافية، يبدو أن هطول الأمطار يزداد كثافة مع مرور كل عام.

ولمشاهدة هذا الحدث السماوي، ما عليك سوى العثور على مكان بعيد عن التلوث الضوئي والنظر إلى السماء بين الساعة 2 صباحًا و3 صباحًا. يمكن أن تظهر النيازك باللون الأصفر، على الرغم من أن لونها يمكن أن يختلف. يمكن رؤية هذا العرض الجذاب بالعين المجردة في جميع أنحاء العالم، باستثناء القارة القطبية الجنوبية. للحصول على تجربة لا تُنسى حقًا، تأكد من اختيار موقع يتمتع بسماء ليلية صافية تمامًا.

بعد عظمة الجوزاء، يمكن لمراقبي السماء أن يتطلعوا إلى وابل شهب Ursids، القادم من المذنب 8P/Tuttle. على الرغم من أنها أقل بهرجة من سابقتها السماوية، إلا أن Ursids ستبلغ ذروتها في 22-23 ديسمبر. لذا، استعد لتنبهر بالألعاب النارية الكونية للطبيعة وتنغمس في الجمال المذهل لدش شهب الجوزاء.