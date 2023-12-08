رؤى جديدة حول سحابة "الطوب" الغامضة في مركز مجرتنا

قدمت دراسة حديثة باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي رؤى جديدة حول تكوين السحابة الغامضة المعروفة باسم "الطوب" في مركز مجرتنا. وعلى عكس التقديرات السابقة، فإن السحابة لا تتكون من الغاز فحسب، بل تحتوي أيضًا على كمية كبيرة من أول أكسيد الكربون المتجمد. لقد حيرت هذه النتيجة العلماء ويمكن أن تغير فهمنا لتكوين النجوم.

وكان الباحثون يتوقعون أن تكون سحابة الطوب الكثيفة، التي لا يمكن اختراقها بصريًا وعلى شكل صندوق، معقلًا لتكوين النجوم الجديدة. ومع ذلك، فإن الملاحظات الأخيرة لم تكشف عن أي نجوم شابة مخفية. وبدلاً من ذلك، أظهرت بيانات ويب أن الطوب خامل في المقام الأول.

يثير اكتشاف كمية كبيرة من جليد أول أكسيد الكربون داخل الطوب تساؤلات جديدة حول أصل وتوزيع هذا المركب المتجمد. من الممكن أن يتشكل الجليد بسبب البرودة الشديدة لجزيئات الغبار الموجودة داخل السحابة، أو من الممكن أن يكون محاصرًا داخل جليد الماء. هذا الاكتشاف له آثار أوسع على دراسة السحب المظلمة في مركز درب التبانة ويمكن أن يغير كيفية تحليل العلماء لهذه المناطق وقياسها في المستقبل.

علاوة على ذلك، فإن عدم وجود النجوم داخل الطوب يظل لغزا. يعرف العلماء بالفعل أن النجوم الجديدة تتشكل من سحب الغبار وجزيئات الهيدروجين. ومع ذلك، لا يمكنهم مراقبة جزيئات الهيدروجين مباشرة داخل الطوب لأنها غير مرئية للتلسكوبات. وبدلاً من ذلك، يستخدم العلماء أول أكسيد الكربون كبديل لتقدير كمية الهيدروجين الموجودة. لكن اكتشاف الجليد بأول أكسيد الكربون يتحدى هذا الافتراض ويثير الشك في فهمنا لهذه المنطقة.

لقد فتحت هذه الأفكار الجديدة حول تكوين وخصائص سحابة Brick أسئلة أكثر من الإجابات. لا يزال العلماء يحاولون تحديد سبب عدم حدوث تكوين النجوم في الطوب، بالإضافة إلى طبيعة المعالم الغريبة التي تشبه التلال والخيوط التي لوحظت داخل السحابة. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتحليل لكشف أسرار هذه السحابة الغامضة الموجودة في قلب مجرتنا.