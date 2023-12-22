ملخص: استخدم باحثون من معهد الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء بجامعة لشبونة أداة رائدة، وهي مقياس الطيف ESPRESSO، لدراسة الرياح على كوكب المشتري لأول مرة. ومن خلال تطبيق طريقة قياس سرعة دوبلر، التي تقيس تحول الطول الموجي للضوء المنعكس لحساب سرعة الرياح، تمكن الفريق من الحصول على قياسات دقيقة لسرعات الرياح على كوكب المشتري، والتي تتراوح بين 60 إلى 428 كم/ساعة. يوفر هذا النهج المبتكر، الذي تم استخدامه سابقًا لدراسة الأجواء للكواكب الخارجية، رؤى فريدة من نوعها حول الغلاف الجوي لأكبر كوكب في نظامنا الشمسي.

في السنوات الأخيرة، أصبح اكتشاف الكواكب الخارجية التي تدور حول نجوم بعيدة أمرًا شائعًا بشكل متزايد، حيث تم بالفعل تحديد أكثر من 5,000 كوكب. ومع ذلك، فإن الأسئلة الأساسية حول الغلاف الجوي لكوكب المشتري، عملاقنا الغازي الضخم، لا تزال دون إجابة. للحصول على فهم أعمق لديناميكيات الغلاف الجوي لكوكب المشتري، تعد الملاحظات المستمرة مع مرور الوقت أمرًا بالغ الأهمية.

في دراسة رائدة، حول الباحثون انتباههم إلى هدف فريد أقرب إلى الأرض: كوكب المشتري. وباستخدام مطياف ESPRESSO المثبت على تلسكوب VLT في المرصد الجنوبي الأوروبي، يهدف الفريق إلى قياس سرعة الرياح على الكوكب. ومن خلال تحليل انعكاس الضوء المرئي من الشمس على سحب المشتري، تمكنوا من تحديد السرعة التي تتحرك بها السحب بالنسبة إلى الأرض. قدمت هذه الطريقة المبتكرة، المعروفة باسم قياس سرعة دوبلر، قياسات في الوقت الفعلي لسرعات الرياح في نقاط محددة على سطح المشتري.

يمثل نجاح هذه الدراسة علامة بارزة في فهمنا للغلاف الجوي لكوكب المشتري. وهو يوضح جدوى استخدام أدوات متقدمة مثل ESPRESSO لمراقبة الغلاف الجوي للكواكب الغازية بشكل منهجي، حتى تلك الموجودة داخل نظامنا الشمسي. لمدة خمس ساعات، رصد التلسكوب VLT مناطق مختلفة من كوكب المشتري، بما في ذلك المنطقة الاستوائية والحزامين الاستوائيين الشمالي والجنوبي. وكشفت هذه الملاحظات أن سرعة الرياح تتراوح بين 60 إلى 428 كم/ساعة، مع عدم يقين أقل من 36 كم/ساعة.

وشملت التحديات التي واجهها فريق البحث التنقل الدقيق فوق سطح المشتري بسبب الدقة الاستثنائية لتلسكوب VLT. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحديد الدقيق لسرعات الرياح على كوكب غازي مثل كوكب المشتري، الذي يواجه سرعات دوران متفاوتة عند خطوط العرض المختلفة، يشكل صعوبات إضافية. ومع ذلك، كانت النتائج التي تم الحصول عليها من خلال قياس السرعة دوبلر متسقة مع البيانات التاريخية التي تم جمعها من خلال الأدوات الفضائية، مما يزيد من التحقق من صحة المنهجية.

تفتح هذه الدراسة غير المسبوقة آفاقًا جديدة لفهم ديناميكيات الغلاف الجوي لكوكب المشتري وتضع الأساس لبرامج المراقبة المستقبلية. ومن خلال جمع البيانات عن رياح المشتري، سيكتسب الباحثون رؤى قيمة حول العوامل التي تؤثر على أنماط الطقس على الكوكب وديناميكيات الغلاف الجوي. لا يسلط هذا البحث الرائد الضوء على جوارنا الكوني فحسب، بل يعمل أيضًا على تطوير معرفتنا بالأجرام السماوية الشاسعة الموجودة بداخله.