رؤى جديدة حول أصول المركبات العضوية في الفضاء

ملخص: تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، وهي مركبات عضوية موجودة في الكويكبات والنيازك، ربما تكونت في السحب الباردة بين النجوم قبل وجود نظامنا الشمسي. ومن خلال تحليل عينات الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات المأخوذة من الكويكب ريوجو ونيزك مورشيسون باستخدام التحليل النظائري المختبري، اكتشف العلماء وجود خصائص مختلفة في جزيئات مختارة من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات. من المحتمل أن تكون الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات الأصغر حجمًا قد تشكلت في الفضاء الخارجي البارد، بينما نشأت الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات الأكبر حجمًا في بيئات أكثر دفئًا، مثل بالقرب من نجم أو داخل الأجرام السماوية. تسلط هذه النتائج الضوء على الظروف والبيئات التي يتم فيها إنشاء المركبات العضوية، مما يوفر رؤى قيمة حول كيمياء وتاريخ الكويكبات والنيازك.

وأوضح البروفيسور كليتي جريس، الباحث من جامعة كيرتن: "إن فهم التركيب النظائري للهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات يساعد في كشف الظروف والبيئات التي تم فيها إنشاء هذه الجزيئات، مما يوفر نظرة ثاقبة لتاريخ وكيمياء الأجرام السماوية مثل الكويكبات والنيازك". لاكتساب المزيد من المعرفة، أجرى الفريق تجارب حرق محكومة على النباتات الأسترالية، ومقارنتها نظيريًا مع الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات المستخرجة من شظايا ريوجو ونيزك مورشيسون. إن تحليل الروابط بين نظائر الكربون الخفيفة والثقيلة في الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات مكّن العلماء من تحديد درجة الحرارة التي تشكلت عندها هذه المركبات.

وشدد الدكتور أليكس هولمان، وهو أيضًا من جامعة كيرتن، على أهمية البحث قائلاً: "يمنحنا هذا البحث رؤى قيمة حول كيفية تشكل المركبات العضوية خارج الأرض ومن أين أتت في الفضاء". ساهم استخدام التقنيات المتقدمة والتجارب المبتكرة في اكتشاف أن مجموعة مختارة من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات على الكويكبات يمكن بالفعل أن تتشكل في الفضاء البارد بين النجوم.

تفتح هذه النتائج، التي نُشرت في مجلة Science، إمكانيات جديدة لفهم أصول المركبات العضوية وانتشارها في الفضاء. من خلال التحقيق في تكوين وتشكيل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، يواصل العلماء تعميق فهمهم للأجرام السماوية وتطورها الكيميائي.