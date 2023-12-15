تشير دراسة جديدة إلى أن النجوم الشبيهة بالشمس يمكن أن تحتوي على ثقوب سوداء صغيرة

تقترح ورقة بحثية رائدة نشرت في مجلة الفيزياء الفلكية فكرة رائعة، وهي أن الثقوب السوداء المصغرة التي تشكلت خلال اللحظات الأولى بعد الانفجار الكبير يمكن أن تكون كامنة داخل النجوم الشبيهة بالشمس. تتعمق الدراسة التي يقودها عالم الفيزياء الفلكية إيرل بيلينجر من معهد ماكس بلانك للفيزياء الفلكية وجامعة ييل، في العواقب المحتملة لهذه العلاقة الطفيلية بين الثقوب السوداء والنجوم.

في حين أن النظرية قد تبدو تخمينية إلى حد كبير، إلا أن الباحثين يستكشفون تأثيرات هذا السيناريو الافتراضي على النجوم ويناقشون الطرق المحتملة لاكتشافها في الامتداد الشاسع للكون.

وتشير الدراسة الجديدة إلى أن هذه الثقوب السوداء المصغرة يمكن أن يكون لها عمر طويل. لن تؤثر الثقوب السوداء الأخف وزنًا بشكل كبير على تطور النجوم، في حين أن الثقوب السوداء الأكبر حجمًا ستستهلك النجم تدريجيًا، مما يؤدي إلى تغييرات ملحوظة.

ويقترح الباحثون استخدام علم الزلازل النجمية، وهو دراسة التذبذبات النجمية، لتحديد النجوم التي تؤوي ثقوبًا سوداء. يمكن للهياكل الداخلية الفريدة لمثل هذه النجوم أن توفر أدلة تمكن من اكتشاف هذه الثقوب السوداء المصغرة، إذا كانت موجودة.

الثقوب السوداء الصغيرة ذات الكتل المماثلة للكواكب أو الأقمار أو الكويكبات لم يتم اكتشافها حتى الآن. ومع ذلك، يقدم الباحثون احتمالًا نظريًا مفاده أنها قد تكونت في الثواني الأولى بعد الانفجار الكبير عندما انهارت بقع كثيفة من المادة إلى مناطق لا مفر منها من الزمكان.

وفي حين أن مصير هذه الثقوب السوداء "البدائية" لا يزال غير مؤكد، فإن الباحثين يدرسون إمكانية وجود ثقب أسود داخل نجم حي يشبه الشمس. تكشف عمليات المحاكاة العددية أن الثقوب السوداء الأصغر حجمًا ستواجه صعوبة في النمو، في حين يمكن لثقب أسود بكتلة كوكب قزم أن يلتهم قلب النجم، وينبعث منه كميات كبيرة من الضوء والحرارة.

يطلق الباحثون على هذا النجم الافتراضي اسم "نجم هوكينج". على الرغم من أنه قد يتصرف بشكل مشابه للنجم العادي، إلا أن طبقاته الخارجية ستتوسع إلى مرحلة العملاق الأحمر، وإن كان ذلك عند درجة حرارة أقل. ومن المثير للاهتمام أنه تم بالفعل ملاحظة نجوم عملاقة حمراء شاذة ذات درجات حرارة منخفضة في درب التبانة.

وتشير الدراسة إلى أنه يمكن دراسة هذه النجوم الغريبة للكشف عن الأنماط الصوتية الناتجة عن تراكم الثقب الأسود، والتي تختلف عن عمليات الاندماج. إن رصد التغيرات الصغيرة في السطوع على سطح هذه النجوم يمكن أن يوفر رؤى قيمة. سوف تتعمق الأبحاث المستقبلية في خصائص تغيرات السطوع هذه واستكشاف الآثار المترتبة على المجموعات النجمية المختلفة.

في الختام، بينما تتعمق هذه الدراسة في منطقة تأملية للغاية، فإنها تفتح عالمًا جديدًا من الاحتمالات في فهمنا للكون. إن اكتشاف هذه الثقوب السوداء المصغرة أو الحد من عددها ومعدل التقاطها يمكن أن يعيد تشكيل معرفتنا بالمادة المظلمة وتطور النجوم.