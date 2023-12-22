المركبات العضوية الموجودة في الفضاء: تحدي الافتراضات السابقة

سلط تحليل حديث للمركبات العضوية المستخرجة من كويكب ريوجو ونيزك مورشيسون الضوء على تكوين بعض الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs). وخلافًا للاعتقادات السابقة، فمن المحتمل أن تكون هذه الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات قد نشأت في المناطق الباردة من الفضاء بين النجوم وليس في المناطق الساخنة القريبة من النجوم. لقد فتح هذا الاكتشاف الخارق إمكانيات جديدة لدراسة إمكانية الحياة خارج الأرض وكيمياء الأجرام السماوية.

أجرى علماء من مركز WA-العضوي والكيمياء الجيولوجية النظائرية (WA-OIGC) بجامعة كيرتن، وهم الأعضاء الأستراليون الوحيدون في فريق البحث الدولي، عمليات حرق للنباتات لإنتاج الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات. من خلال مقارنة التركيب النظائري للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات من النباتات المحترقة بتلك الموجودة في شظايا كويكب ريوجو ونيزك مورشيسون، تمكن الباحثون من تحديد درجة الحرارة التي تشكلت عندها الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.

وأوضح البروفيسور كليتي جريس، مدير WA-OIGC: "تم تحليل الروابط بين نظائر الكربون الخفيفة والثقيلة في الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات للكشف عن درجة الحرارة التي تشكلت فيها. أظهرت مجموعة مختارة من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات من ريوجو ومورشيسون خصائص مختلفة: من المحتمل أن تكون الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات الأصغر حجمًا قد تشكلت في الفضاء الخارجي البارد، في حين أن الأكبر منها ربما نشأت في بيئات أكثر دفئًا، مثل بالقرب من نجم أو داخل جرم سماوي.

وسلط الدكتور أليكس هولمان، المؤلف المشارك للدراسة، الضوء على أهمية فهم التركيب النظائري للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات. توفر هذه المعرفة نظرة ثاقبة للظروف والبيئات التي تم إنشاء هذه الجزيئات فيها، مما يوفر معلومات قيمة حول تاريخ وكيمياء الأجرام السماوية مثل الكويكبات والنيازك. وشدد الدكتور هولمان على أن "هذا البحث يمنحنا رؤى قيمة حول كيفية تشكل المركبات العضوية خارج الأرض ومن أين تأتي في الفضاء. وباستخدام أساليب عالية التقنية وتجارب إبداعية، أظهرنا أن مجموعة مختارة من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات على الكويكبات يمكن أن تتشكل في الفضاء البارد.

سيتم نشر هذا البحث الرائد، الذي يحمل عنوان "الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في عينات من ريوجو المتكون في الوسط النجمي"، في مجلة Science، مما يؤكد أهميته في تعزيز فهمنا للمركبات العضوية في الفضاء. تتحدى النتائج الافتراضات السابقة وتمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف للكيمياء وإمكانية الحياة خارج كوكبنا.