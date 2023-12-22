توصلت الدراسة إلى أن المركبات العضوية تتشكل في الفضاء البارد بدلاً من النجوم القريبة

لقد تحدى تحليل حديث للمركبات العضوية المستخرجة من كويكب ريوجو ونيزك مورشيسون الافتراضات السابقة حول تكوينها. أجرى علماء من مركز الكيمياء الجيوكيميائية العضوية والنظائرية (WA-OIGC) في كيرتن عمليات حرق للنباتات لتكوين هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات (PAHs)، وهي شائعة على الأرض وتوجد أيضًا في الأجرام السماوية.

وخلافًا للاعتقادات السابقة بأن الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات تتشكل بشكل أساسي في المناطق الساخنة بالقرب من النجوم، فقد وجدت الدراسة أن بعض الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات نشأت على الأرجح في المناطق الباردة من الفضاء بين النجوم. من خلال مقارنة التركيبات النظائرية للـ PAHs المستمدة من تجارب الحرق الخاضعة للرقابة مع تلك التي تم الحصول عليها من شظايا ريوجو ونيزك مورشيسون، تمكن الباحثون من تحديد درجات الحرارة التي تشكلت فيها هذه المركبات.

أظهرت النتائج أن الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات الأصغر حجمًا قد تكونت على الأرجح في الفضاء الخارجي البارد، بينما من المحتمل أن تكون الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات الأكبر حجمًا في بيئات أكثر دفئًا، مثل بالقرب من نجم أو داخل جرم سماوي. يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لاستكشاف الحياة خارج الأرض والتحقيق في كيمياء الأجرام السماوية.

وشدد الدكتور أليكس هولمان، المؤلف المشارك للدراسة، على أهمية فهم التركيب النظائري للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في كشف الظروف والبيئات التي تم فيها تصنيع هذه الجزيئات. توفر هذه المعرفة رؤى قيمة حول أصول المركبات العضوية في الفضاء وتلقي الضوء على تاريخ وكيمياء الكويكبات والنيازك.

ومن خلال استخدام تقنيات متقدمة وتجارب مبتكرة، أثبت الباحثون أن مجموعة مختارة من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات على الكويكبات يمكن بالفعل أن تتشكل في الفضاء البارد. سيتم نشر هذا البحث المذهل في مجلة Science وسيساهم في فهمنا لتكوين وتوزيع المركبات العضوية في الكون.

اقرأ الورقة البحثية الكاملة بعنوان "الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في عينات من ريوجو المتكونة في الوسط بين النجوم" لاستكشاف شامل للنتائج وآثارها.