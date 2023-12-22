رؤى جديدة حول أصول الحياة خارج الأرض

قدمت دراسة رائدة نشرت في مجلة Science للعلماء رؤى قيمة حول تكوين المركبات العضوية خارج الأرض. وبما أن الكربون هو العنصر الأساسي للحياة، فإن البحث عن المادة العضوية أمر حيوي في سعينا لفهم احتمال وجود حياة في مكان آخر في الكون.

وقام الباحثون بتحليل عينات تم جمعها من كويكب ريوجو ونيزك مورشيسون، من المركبة الفضائية اليابانية هايابوسا 2. وكشف التحليل عن وجود مركب عضوي يسمى الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs). ما يجعل هذا الاكتشاف أكثر إثارة للاهتمام هو أن بعض الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات كانت تحتوي على نوى تشكلت في درجات حرارة شديدة البرودة أقل من 100 كلفن.

وخلافًا للافتراضات السابقة، تتحدى الدراسة فكرة أن هذه المكونات العضوية تتشكل بشكل أساسي في المناطق الساخنة القريبة من النجوم. وبدلاً من ذلك، يشير البحث إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه المركبات قد نشأت في المناطق الباردة من الفضاء بين النجوم.

وقال الدكتور أليكس هولمان، المؤلف المشارك للدراسة من مركز الكيمياء الجيوكيميائية العضوية والنظائرية (WA-OIGC): "يمنحنا هذا البحث رؤى قيمة حول كيفية تشكل المركبات العضوية خارج الأرض ومن أين تأتي في الفضاء". . وقد أظهر استخدام أساليب التكنولوجيا الفائقة والتجارب الإبداعية أن مجموعة مختارة من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات على الكويكبات يمكن أن تتشكل في الفضاء البارد.

إن الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف عميقة بالنسبة للعلماء المكرسين لكشف أسرار أصول الحياة. إنه يفتح إمكانيات جديدة ويوسع فهمنا للظروف الضرورية لوجود الحياة خارج كوكبنا.

وبينما نواصل استكشاف الكون، توفر هذه النتائج أساسًا متينًا للمهمات المستقبلية ومزيدًا من الدراسة حول قابلية السكن المحتملة للأجرام السماوية الأخرى. ويأخذ البحث عن الحياة خارج الأرض خطوة أخرى إلى الأمام، مسترشدًا بالمعرفة المكتسبة من تحليل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات الموجودة في هذه البقايا السماوية.