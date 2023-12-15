طريقة لحام جديدة تحافظ على خصائص الرغوة المعدنية المركبة (CMF)

ملخص: طور الباحثون في جامعة ولاية كارولينا الشمالية تقنية لحام جديدة تسمح بربط مكونات الرغوة المعدنية المركبة (CMF) دون المساس بخصائصها المرغوبة. تستخدم هذه الطريقة، التي تسمى اللحام التعريفي، ملفًا تحريضيًا لإنشاء مجال كهرومغناطيسي يقوم بتسخين المعدن المراد لحامه بشكل انتقائي. وهذا يمنع الحرارة من الانتشار خارج المنطقة المستهدفة، مما يحافظ على خصائص CMF. تمثل النتائج خطوة مهمة إلى الأمام في تمكين استخدام CMF في التطبيقات المختلفة.

لقد واجهت طرق اللحام التقليدية صعوبة في لحام أجزاء CMF معًا، حيث أن الحرارة المستخدمة في العملية تتعارض مع خصائص الرغوة. علاوة على ذلك، فإن جيوب الهواء الصغيرة داخل CMF، والتي تمثل حوالي 65-70% من تركيبة الرغوة، تضيف عزلًا للحماية من الحرارة الزائدة. يستفيد اللحام التعريفي من هذا من خلال السماح للمجال الكهرومغناطيسي باختراق CMF بعمق مع منع تشتت الحرارة.

وسلطت أفسانه ربيعي، المؤلفة المقابلة للورقة البحثية وأستاذة الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران في ولاية نورث كارولاينا، الضوء على أهمية هذا التطور. وأوضحت أن CMF يمتلك خصائص جذابة تجعله مفيدًا عبر مجموعة واسعة من التطبيقات، ولكن القدرة على لحام مكوناته دون الإضرار بهذه الخصائص كانت ضرورية.

يقدم البحث، الذي يحمل عنوان "دراسة عن لحام المعادن المسامية والرغاوي المعدنية"، رؤى قيمة حول اللحام الناجح لـ CMF. ومن خلال الكشف عن طريقة لحام تحافظ على خصائص الرغوة، يفتح هذا التقدم إمكانيات لتطبيقها في المجالات الحيوية مثل مكونات الفضاء الجوي، والدروع الواقية، والتخزين والنقل الآمن للمواد الخطرة.

تمثل تقنية اللحام التحريضي المبتكرة حلاً واعدًا للتحديات التي كان يطرحها اللحام في CMF سابقًا. مع استمرار الباحثين في استكشاف وتحسين هذه الطريقة، يمكن أن يحدث ثورة في تصنيع واستخدام CMF عبر الصناعات.