رقعات جديدة محدودة الإصدار قابلة للتجميع تحتفل بالموسم الرابع من "For All Mankind".

أعلنت Icon Heroes عن إطلاق مجموعة جديدة طال انتظارها من التصحيحات القابلة للتحصيل المستوحاة من سلسلة Apple TV+ الناجحة "For All Mankind". تتميز الرقع المطرزة الـ 13 بتصميمات فريدة من أحدث المواسم وهي الطريقة المثالية للمعجبين لإظهار حبهم لدراما تاريخ الفضاء البديل المشهورة.

على عكس مجموعات التصحيح السابقة، تحقق هذه الإضافات الجديدة التوازن المثالي من حيث الحجم والتفاصيل. عملت Icon Heroes بشكل وثيق مع فريق إنتاج "For All Mankind" للتأكد من أن هذه التصحيحات تحاكي بدقة الشعارات التي تظهر في العرض. بدءًا من شعار مستوطنة المريخ المعروفة باسم M7 وحتى شارة Happy Valley، قاعدة المريخ التي أنشأها تحالف دولي، تلتقط كل رقعة جوهر القصة الجذابة للمسلسل.

تسلط بعض التصحيحات الضوء على المرافق الرئيسية التي تدعم قاعدة المريخ. يعرض شعار مسبك الألومنيوم Happy Valley، الذي سمي على اسم إله المعادن اليوناني هيفايستوس، عناصر تصميم معقدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرقعة التي تمثل Eden، الدفيئات الزراعية في Happy Valley، تصور نباتًا على خلفية كوكب المريخ. وهناك رقعة أخرى تتميز بشكل قطرة ماء، وهي رمز لمثقاب آريس تحت الأرض المستخدم لاستخراج المواد المريخية.

علاوة على ذلك، هناك خمس بقع تكريمًا للمركبات الفضائية والمهمات المهمة التي ظهرت في الموسم الرابع. يتم تمثيل سفينة فينيكس، وهي سفينة فضاء تم تحويلها إلى محطة فضائية دائمة، على رقعة نابضة بالحياة. تشير شارة تيتانيا، وهي مكوك فضائي من الجيل الثاني، إلى تجربة محرك اندماجي. تتضمن شارة سفينة النقل المريخية Sojourner 2 إشارة خفية لأفراد الطاقم من فريق إنتاج المسلسل.

استكمال المجموعة عبارة عن تصحيحات لمهام التقاط الكويكبات الخاصة بـ Ranger. تحمل مركبة Ranger 1، المتجهة إلى XF Kronos، أسماء مساعدي الطيارين وأول شخص تطأ قدمه كويكبًا. يُظهر شعار Ranger 2 الكويكب المستهدف، المعروف باسم "Goldilocks".

مجموعة التصحيح متاحة للشراء بسعر 110 دولارات، كما تقدم Icon Heroes أيضًا طلبات مسبقة لإعادة إصدار مجموعات التصحيح الخاصة بها من المواسم الثلاثة الأولى. يمكن للمعجبين أيضًا استكشاف مجموعات الأزرار الخلفية الخاصة بهم، والتي تتميز بشعار فني من الحلقات السابقة.

احتفل بشغفك بـ "For All Mankind" من خلال تزيين سترتك أو حقيبة ظهرك المفضلة بهذه الرقع الحصرية، ودع العالم يعرف أنك معجب حقيقي بهذه الدراما الفضائية الآسرة.