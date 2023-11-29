دور البقع الشمسية في التنبؤ بذروات النشاط الشمسي

حقق العلماء في IISER Kolkata اكتشافًا رائدًا في مجال التنبؤ بالدورة الشمسية. ومن خلال تسخير بيانات عمرها عقود من مراصد شمسية متعددة، طور الباحثون طريقة جديدة للتنبؤ بذروة النشاط الشمسي في دورة البقع الشمسية المستمرة. يعتمد هذا البحث على تأثير فالدماير المعروف ويكشف عن علاقة مهمة بين مكوني المجال المغناطيسي الأساسيين للشمس.

وخلافا لوجهة النظر التقليدية القائلة بأن البقع الشمسية هي مجرد أعراض لعملية الدينامو الشمسي، فإن هذه الدراسة ترى أنها تلعب دورا أساسيا في عمل الدورة الشمسية. ومن خلال تحليل معدل الانخفاض في المجال المغناطيسي ثنائي القطب للشمس إلى جانب بيانات البقع الشمسية، تمكن الباحثون بشكل كبير من تحسين دقة التنبؤ بموعد وصول الدورة الشمسية إلى ذروتها.

ووفقا للنتائج التي توصلوا إليها، من المتوقع أن تحدث أقصى كثافة للدورة الشمسية 25، الجارية حاليًا، في أوائل عام 2024. وتوفر توقعاتهم نطاقًا من عدم اليقين يمتد حتى سبتمبر 2024. وهذه الدقة المكتشفة حديثًا في التنبؤ بذروات النشاط الشمسي لها آثار كبيرة على الفضاء. التنبؤ بالطقس ويتيح تحسين الاستعداد للتأثيرات المحتملة على الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، وشبكات الطاقة الكهربائية، وأنظمة الاتصالات العالمية.

تمتد التطبيقات العملية لهذا الاكتشاف إلى ما هو أبعد من الفضول العلمي. مع تزايد اعتماد مجتمعنا على التقنيات الفضائية، أصبحت التنبؤات الدقيقة للنشاط الشمسي أمرًا حيويًا لحماية أنظمتنا الحيوية ضد قوى الشمس التي لا يمكن التنبؤ بها. ومع تحسن المعرفة بالتوقيت المحتمل لذروة الدورة الشمسية، يمكننا الاستعداد بشكل أفضل للتخفيف من التأثيرات المحتملة للطقس الفضائي على بنيتنا التحتية التكنولوجية المترابطة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي دورة البقع الشمسية؟

ج: دورة البقع الشمسية هي فترة تقارب 11 سنة يتقلب خلالها عدد البقع الشمسية على سطح الشمس.

س: ما هو تأثير فالدماير؟

ج: يصف تأثير فالدماير ملاحظة أن سعة الدورة الشمسية ترتبط عكسياً بمدتها.

س: كيف يمكن أن يفيدنا التنبؤ بذروات النشاط الشمسي؟

ج: إن التنبؤ بذروات النشاط الشمسي يسمح باستعداد أفضل للتأثيرات المحتملة على الأقمار الصناعية التي تدور حولها، وشبكات الطاقة الكهربائية، وأنظمة الاتصالات العالمية. كما أنه يوفر رؤى قيمة للتنبؤ بالطقس الفضائي.

س: كيف يختلف هذا البحث عن الطرق السابقة للتنبؤ بالدورة الشمسية؟

ج: يستخدم هذا البحث بيانات عمرها عقود ويؤسس طريقة جديدة من خلال ربط مكوني المجال المغناطيسي الأساسيين للشمس، مما يلقي ضوءًا جديدًا على دور البقع الشمسية في التنبؤ بذروات النشاط الشمسي.