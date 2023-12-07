نظرية جديدة تتحدى فهم المادة المظلمة في الفيزياء الفلكية

اقترح الباحثون في جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد نظرية جديدة تسمى "المادة المظلمة ذاتية التفاعل" (SIDM) والتي تتحدى المعتقدات التقليدية حول المادة المظلمة وتقدم تفسيرات محتملة لاثنين من ألغاز الفيزياء الفلكية. المادة المظلمة، التي يعتقد أنها تشكل 85% من المادة في الكون، هي مادة غير مضيئة ولا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر. وتفترض النظرية السائدة، والمعروفة باسم المادة المظلمة الباردة (CDM)، أن جزيئات المادة المظلمة لا تتفاعل مع بعضها البعض. ومع ذلك، تشير نظرية SIDM الجديدة إلى أن جسيمات المادة المظلمة تتفاعل ذاتيًا من خلال قوة مظلمة.

أجرى فريق البحث بقيادة البروفيسور هاي بو يو عمليات محاكاة عالية الدقة لدراسة تكوين البنية الكونية من خلال التفاعلات الذاتية القوية للمادة المظلمة. ووجدوا أن SIDM يمكنه تفسير ملاحظتين متطرفتين في الفيزياء الفلكية. اللغز الأول هو وجود هالة من المادة المظلمة عالية الكثافة في مجرة ​​إهليلجية ضخمة، وهو ما يتناقض مع توقعات نظرية آلية التنمية النظيفة. اللغز الثاني هو الكثافة المنخفضة للغاية لهالات المادة المظلمة في المجرات فائقة الانتشار، والتي يصعب تفسيرها باستخدام آلية التنمية النظيفة. هالات المادة المظلمة هي مادة غير مرئية تحيط بالمجرات.

من خلال النظر في التفاعلات الذاتية بين جسيمات المادة المظلمة، يقدم SIDM نقل الحرارة داخل هالات المادة المظلمة، مما يؤدي إلى تشكيلات كثافة متنوعة في المناطق المركزية من المجرات. يمكن أن يفسر هذا التنوع الاختلافات الملحوظة في الكثافة في كل من الهالات عالية الكثافة ومنخفضة الكثافة. ووفقا لفريق البحث، فإن هذه النتائج تتحدى الفهم التقليدي للمادة المظلمة وتشير إلى أنها قد تكون أكثر تعقيدا وحيوية مما كان يعتقد سابقا.

وتسلط الدراسة الضوء أيضًا على أهمية الملاحظات الفيزيائية الفلكية والمحاكاة الحاسوبية في استكشاف طبيعة المادة المظلمة. ومع التقدم القادم في المراصد الفلكية، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي ومرصد روبن، يأمل الباحثون في جمع المزيد من البيانات لدعم أو دحض نظرية SIDM. يفتح هذا البحث آفاقًا جديدة لاستكشاف أسرار المادة المظلمة وتعزيز فهمنا للكون.