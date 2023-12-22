الجمال المذهل لسديم الدجاجة الجارية

تكشف هذه الصورة المذهلة التي يبلغ حجمها 1.5 مليار بكسل والتي تم التقاطها بواسطة تلسكوب المسح VLT (VST) في المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) عن سديم الدجاجة الجارية الساحر. تقع هذه الأعجوبة السماوية على بعد 6,500 سنة ضوئية تقريبًا في كوكبة القنطور، وهي عبارة عن حضانة نجمية مترامية الأطراف تولد فيها النجوم الشابة.

يتكون سديم الدجاجة الراكضة من مناطق متعددة، تظهر جميعها في هذه الصورة الموسعة. المنطقة الأكثر سطوعًا داخل السديم، والمعروفة باسم IC 2948، لها تشابه غريب مع رأس الدجاجة أو نهايتها الخلفية، اعتمادًا على منظور الشخص. ترسم الخصلات الرقيقة من الغاز والغبار ذات الألوان الفاتحة المحيطة بها صورة أثيرية للخلق.

في وسط الصورة يوجد IC 2944، الذي يتميز بهيكل شاهق يشبه العمود ينبعث منه سطوع مشع. يضيف نجم لامبدا سنتوري، وهو نجم يمكن رؤيته بالعين المجردة، بريقًا إضافيًا لهذه المنطقة. يمتلئ كل من IC 2948 وIC 2944 معًا بالنجوم الشابة التي تطلق العنان لإشعاعات مكثفة، وتشكل محيطها بشكل يشبه حركات نقر الدجاجة.

ومع ذلك، وسط الإشعاع الشديد، تمكنت بعض مناطق السديم من الصمود في وجه الهجوم. تظهر هذه الجيوب المرنة، المعروفة باسم كريات بوك، في الصورة كمناطق صغيرة ومظلمة وكثيفة من الغاز والغبار. إنها توفر تناقضًا صارخًا مع غاز الهيدروجين المتوهج الذي يتخلل السديم.

وبمواصلة استكشاف الصورة، يمكن للمرء أن يجد ميزات آسرة أخرى. يكشف الركن الأيمن العلوي عن الصمغ 39 و40، بينما يعرض الجزء السفلي الأيمن الصمغ 41. تساهم هذه السدم في نسيج الألوان النابضة بالحياة، التي تشبه الألعاب النارية على قماش الفضاء الداكن. توفر الصورة بأكملها متعة للعيون، مع عجائب لا حصر لها يمكن اكتشافها عند الفحص الدقيق.

هذه الفسيفساء المذهلة عبارة عن مركب من مئات الإطارات الفردية، التي تم تجميعها معًا بسلاسة لإنشاء تحفة فنية. وقد لعبت كاميرا OmegaCAM الخاصة بكاميرا VST، المجهزة بمرشحات تلتقط الضوء بمختلف الألوان، دورًا أساسيًا في التقاط التفاصيل الرائعة. تشكل هذه الملاحظات جزءًا من المسح الضوئي VST Hα للمستوى والانتفاخ المجري الجنوبي (VPHAS+)، وهو مشروع طموح يهدف إلى كشف تعقيدات تكوين النجوم وتطورها.

في هذا الفضاء الشاسع، يقف سديم الدجاجة الجارية كدليل رائع على عجائب الكون. إن جمالها المذهل بمثابة تذكير بالديناميكية المذهلة والإبداع الموجود في الكون.