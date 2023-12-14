اكتشاف جديد: مركبة فضائية CUTE تكشف عن رؤى مدهشة حول "كواكب المشتري الساخنة"

في دراسة رائدة، قدمت تجربة العبور للأشعة فوق البنفسجية في كولورادو (CUTE)، وهي مركبة فضائية مصغرة، بيانات لا تقدر بثمن عن الغلاف الجوي لـ "كواكب المشتري الساخنة" - عمالقة الغاز التي تدور بالقرب من نجومها الأم. كشفت هذه المهمة الرائعة أن عملية فقدان هذه الكواكب الخارجية الضخمة لأغلفتها الجوية هي أكثر تعقيدًا بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

كواكب المشتري الساخنة، كما يوحي اسمها، تشبه كوكب المشتري الخاص بنا ولكنها تدور بالقرب من نجومها المضيفة، وتكمل دوراتها في بضعة أيام أرضية فقط. تتسبب الحرارة الشديدة المنبعثة من النجم في وصول هذه الكواكب إلى درجات حرارة عالية للغاية، ويتوسع غلافها الجوي إلى أحجام لا تصدق، تشبه الخبز الذي يرتفع في الفرن.

نجحت المركبة الفضائية CUTE، التي يبلغ طولها 14 بوصة فقط، في رصد سبعة كواكب مشتري حارة حتى الآن. والمثير للدهشة أن البيانات التي تم جمعها تشير إلى أنه ليست كل هذه الكواكب تعاني من فقدان الغلاف الجوي. في حين كان العلماء يعتقدون منذ فترة طويلة أن الإشعاع النجمي المكثف من شأنه أن يجرد الغلاف الجوي على مدى ملايين أو مليارات السنين، فإن نتائج CUTE تشير إلى فهم أكثر دقة لهذه العملية.

ويقول كيفن فرانس، الباحث الرئيسي في المهمة: "يبدو أن الكواكب تأتي بجميع النكهات"، مؤكدا على تنوع هذه الأجرام السماوية الغامضة. مكنت المركبة الفضائية CUTE العلماء من توسيع معرفتهم بالأنواع المختلفة من الكواكب الموجودة في مجرة ​​درب التبانة، بما في ذلك تلك التي تختلف بشكل كبير عن نظامنا الشمسي.

تتضمن ملاحظات CUTE دراسة تعتيم ضوء النجوم أثناء مرور الكواكب أمام نجومها. دقة المركبة الفضائية جديرة بالملاحظة، فهي قادرة على اكتشاف انخفاض بنسبة 1٪ في ضوء النجوم. سيتم عرض هذه النتائج الرائدة في اجتماع عام 2023 للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي في سان فرانسيسكو.

بعد إطلاقه في سبتمبر 2021، يدور CUTE حاليًا في مدار على ارتفاع 525 كيلومترًا تقريبًا فوق سطح الأرض. ومن المتوقع أن تستمر المركبة الفضائية في جمع البيانات حتى عام 2027 عندما ستعود إلى الغلاف الجوي للأرض.