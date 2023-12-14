نظرة جديدة على تنوع الكواكب الخارجية

ملخص: توصل الباحثون باستخدام تجربة عبور الأشعة فوق البنفسجية في كولورادو (CUTE)، وهي مركبة فضائية صغيرة يبلغ طولها 14 بوصة فقط، إلى اكتشافات مهمة حول "كواكب المشتري الساخنة"، وهي كواكب خارجية عملاقة للغاز تدور بالقرب من نجومها الأصلية. اقترحت النظريات السابقة أن هذه الكواكب تفقد غلافها الجوي بسبب التعرض للإشعاع النجمي المكثف، لكن بيانات CUTE تكشف عن صورة أكثر تعقيدا. تفقد بعض كواكب المشتري الساخنة غلافها الجوي بالفعل، بينما يظل بعضها الآخر على حاله. يساهم هذا البحث في فهم أكبر للمجموعة المتنوعة من الكواكب في مجرة ​​درب التبانة والعمليات الفيزيائية التي تشكلها.

في إنجاز كبير، رصدت المركبة الفضائية CUTE سبعة كواكب مشتري حارة، ووجدت أن هذه الكواكب تأتي في أشكال متنوعة. وقال كيفن فرانس، الباحث الرئيسي في المشروع: "يبدو أن الكواكب تأتي في جميع النكهات". تتحدى هذه المعلومات الجديدة فكرة أن كواكب المشتري الساخنة تفقد غلافها الجوي بشكل موحد تحت هجمة لا هوادة فيها من الإشعاع النجمي.

إن قدرة CUTE على جمع قياسات دقيقة للأغلفة الجوية لهذه الكواكب الخارجية قد فتحت إمكانيات مثيرة لفهم اتساع الكون. وأوضح فرانس: "نريد أن نفهم كيف يتناسب نظامنا الشمسي مع عائلة الأنظمة الشمسية في الكون، بما في ذلك تلك التي لا تشبه جيران الأرض على الإطلاق". ومن خلال دراسة الكواكب الكبيرة والصغيرة، سواء تلك التي بها حياة أو التي لا توجد بها حياة، يأمل الباحثون في الكشف عن العمليات الفيزيائية المختلفة التي تحكم هذه الأجرام السماوية.

وتحقق المركبة الفضائية ملاحظاتها الرائعة من خلال مراقبة الكواكب البعيدة أثناء عبورها أمام نجومها المضيفة، مما يتسبب في خفت ضوء النجوم. تم تحسين حساسية CUTE لدرجة أنها تستطيع اكتشاف انخفاض بنسبة 1 بالمائة في ضوء النجوم. يتيح هذا المستوى من الدقة للعلماء جمع بيانات قيمة وتحسين فهمهم للكواكب الخارجية.

سيتم عرض النتائج الأخيرة في اجتماع عام 2023 للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي في سان فرانسيسكو. تم إطلاق CUTE في سبتمبر 2021، وسيواصل مهمته حتى يعود إلى الغلاف الجوي للأرض في عام 2027. وتمثل مساهمات المركبة الفضائية في استكشاف الكواكب الخارجية خطوة حاسمة إلى الأمام في كشف أسرار عالمنا الشاسع والمتنوع.