يضيف النمط الغريب المكتشف حديثًا في انفجارات الراديو السريعة إلى لغز الكون

تستمر الاندفاعات الراديوية السريعة (FRBs)، وهي تلك الومضات الساطعة والقصيرة من موجات الراديو القادمة من الفضاء، في إرباك علماء الفلك. تم اكتشاف هذه الأحداث المكثفة لأول مرة في عام 2007، من نقاط مختلفة عبر الكون. والطاقة التي تولدها هذه الانفجارات في جزء من الثانية فقط يمكن أن تعادل أو حتى تتجاوز الطاقة التي تولدها الشمس في عام كامل. ومع ذلك، فإن السبب وراء هذه الظواهر الكونية لا يزال مجهولا.

في دراسة حديثة نشرت في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، توصل العلماء إلى اكتشاف مثير للاهتمام في FRB المتكرر المكتشف حديثًا والمسمى FRB 20220912A. يقدم هذا الاكتشاف أدلة قيمة للباحثين في سعيهم لتحديد مصدر هذه الانفجارات، مع تقديم ألغاز جديدة لحلها.

وباستخدام مصفوفة تلسكوب ألين (ATA) التابعة لمعهد SETI ومقره كاليفورنيا، والتي تتكون من 42 هوائيًا في مرصد هات كريك الراديوي، اكتشف علماء الفلك 35 دفقة راديوية سريعة من مصدر واحد على مدى شهرين. في حين أن معظم الدفقات الراديوية السريعة عابرة ويصعب رصدها، فقد لوحظ أن بعضها يتكرر وينبعث منها رشقات نارية لاحقة، مما يسمح للعلماء بتتبعها إلى المجرات البعيدة.

في البداية، بدا أن FRB 20220912A يشبه المكررات المعروفة الأخرى، حيث تتحول كل دفعة من الترددات الأعلى إلى الترددات المنخفضة. ومع ذلك، كشف الفحص الدقيق للإشارة عن خاصية جديدة: انخفاض ملحوظ في التردد المركزي للدفقات، يشبه صفارة الانزلاق السماوي. لتوضيح ذلك، قام الباحثون بتحويل الإشارات إلى أصوات باستخدام النوتات الموسيقية على إكسيليفون، حيث تمثل النوتات العالية بداية الدفقات والنغمات المنخفضة النغمات الختامية.

على الرغم من تحليل التوقيت بين كل انفجار، لم يتمكن الباحثون من اكتشاف نمط واضح لـ FRB 20220912A، مما يؤكد بشكل أكبر على الطبيعة غير المتوقعة لهذه الأحداث السماوية. لا تؤكد هذه الدراسة الخصائص المعروفة للتدفقات الراديوية السريعة فحسب، بل تكشف أيضًا جوانب جديدة من هذه الظواهر الغامضة، كما ذكرت مؤلفة الدراسة الرئيسية الدكتورة صوفيا شيخ من معهد SETI.

في حين يتوقع علماء الفلك أن بعض التدفقات الراديوية السريعة قد تنشأ من النجوم المغناطيسية أو الاصطدامات بين النجوم النيوترونية الكثيفة، لا يوجد نموذج واحد يمكنه تفسير الخصائص المرصودة بشكل كامل. ومع إجراء التحديثات المستمرة على مصفوفة تلسكوب ألين، قد تلقي عمليات الرصد المستقبلية مزيدًا من الضوء على سلوك وأصول الدفقات الراديوية السريعة. توفر القدرات الفريدة للتلسكوبات مثل ATA وجهات نظر جديدة في المجال الواسع لعلم FRB.